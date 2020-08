Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip? Una scelta che ha spiazzato tutti, tra favorevoli e contrari. Tra i detrattori c’è anche Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, che ha pubblicamente criticato questa decisione. L’organizzatore di eventi si è scagliato contro Alfonso Signori e la Endemol – società che produce il reality show – per aver sempre protetto la bionda soubrette nel corso della quarta edizione. A detta di Zocchi, infatti, Antonellina avrebbe ricevuto un trattamento parecchio diverso dagli altri concorrenti nel corso delle puntate trasmesse su Canale 5 la scorsa primavera. Non solo: secondo Luca la Elia avrebbe fatto pure una brutta figura nel corso della sua partecipazione a Temptation Island con il compagno Pietro Delle Piane.

Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip

“Oh, alla fine non sono pazzo. Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno. Alla fin fine a furia di proteggerla sono riusciti”, ha dichiarato Luca Zocchi in alcune stories Instagram dove ha taggato altri ex gieffini quali Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. “Avevamo ragione, era protetta come dicevamo. Che disgusto e che ribrezzo, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere perché ha fatto di tutto e di più: non è stata sospesa o espulsa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Complimenti Endemol, complimenti Signorini”, ha aggiunto l’organizzatore di eventi. Al momento in cui scriviamo né la produzione né Alfonso né Antonella hanno replicato a tali accuse.

Sono iniziati i lavori per la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Critiche a parte, sono già iniziati i lavori per il Grande Fratello Vip 5. Nei giorni scorsi Antonella Elia ha incontrato Pupo e Alfonso Signorini per mettere a punto tutti i dettagli della nuova edizione della trasmissione. Edizione che partirà a settembre su Canale 5 e avrà un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì). Tra i papabili concorrenti: Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi, Claudia Galanti, Chiara Nasti, Matilde Brandi, Giacomo Urtis.

Fernanda Lessa e Antonella Elia, furiose liti nella Casa di Cinecittà

Tornando a Fernanda Lessa, la modella brasiliana è stata più volte protagonista di liti e accese discussioni con Antonella Elia. Nonostante le buone intenzioni da parte di entrambi le due non sono mai riuscite a instaurare un rapporto d’amicizia. E alla rimpatriata a casa di Fabio Testi Fernanda, che si è occupata degli inviti, ha preferito fare a meno della presenza della Elia.