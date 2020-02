Grande Fratello anticipazioni lunedì 17 febbraio: nuovi concorrenti e due incontri per Ciavarro

By

Anticipazioni Gf Vip 2020: tre nuove concorrenti nella Casa?

Tre nuovi concorrenti entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip. Non si sa precisamente per quanto resteranno ma, dalle ultime anticipazioni, emerge che solo uno potrà diventare un inquilino effettivo. Pare siano tre ragazze, che dovranno convincere i telespettatori per poter fare un’esperienza indimenticabile all’interno del Gf Vip. Personaggi che riusciranno a rendere ancora più interessanti le dinamiche? Ultimamente il gruppo si è sfasciato e si sono create due fazioni contrapposte. Anche la presenza di Serena e Pago ha reso maggiormente precari gli equilibri della Casa più spiata d’Italia… Cosa succederà lunedì?

Grande Fratello ultime notizie: Serena Enardu nuovamente al centro dell’attenzione, sarà lei ad abbandonare il gioco?

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio, tre ragazze entreranno nella Casa: dopo aver saputo tutto su Patrizia Rossetti, adesso è stata lanciata questa notizia. La curiosità è tanta. Saranno personaggi davvero conosciuti dal grande pubblico? Il Gf Vip accoglierà altri inquilini, anche perché, nella puntata di domani, uscirà un altro concorrente: il televoto è ancora aperto tra Serena Enardu e Fabio Testi. A proposito di Serena: dovrà affrontare nuovamente il suo fidanzato, visto che non sono ancora chiare delle cose… Persino Maria De Filippi ha deciso di schierarsi!

Anticipazioni Grande Fratello: Paolo Ciavarro incontrerà i suoi genitori

Sappiamo inoltre che Paolo Ciavarro riceverà ben due sorprese. Entreranno al Grande Fratello Vip 2020 – per poche ore – i suoi genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro avranno qualcosa da dirgli e probabilmente non si tratteranno su Clizia Incorvaia, la quale ha cominciato una vera relazione col biondino. Cos’avranno da dirgli davvero? Lo metteranno in guardia o daranno la loro benedizione alla coppia?