GF Vip Clizia e Paolo, suite e notte piccante. Ciavarro smutandato in vasca

GF Vip 4 Clizia e Paolo, nella suite la notte è piccante. Ciavarro smutandato in vasca, Incorvaia si getta vestita

Sorpresa a metà del Grande Fratello Vip per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due piccioncini protagonisti della neonata love story sbocciata sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia. Ieri, dopo che si sono chiuse le nomination, il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex di Francesco Sarcina sono stati spediti nella suite, con tanto di cena romantica e altre chicche previste nella stanza. Peccato, però, che lo show non abbia permesso alla coppia di restare per tutta la notte. Poco importa, visto che i due si sono comunque dati da fare. Effusioni, baci e palpamenti affettuosi…

Idromassaggio rovente per la coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 4

Paolo e l’influencer si sono fiondati nella suite a fine puntata (in onda ieri 14 febbraio). E non hanno nemmeno avuto il tempo di prendersi un paio di costumi per godersi l’idromassaggio. La questione non è comunque stata un problema visto che i due vi si sono fiondati dentro vestiti: Ciavarro si è levato i pantaloni e si è buttato smutandato in acqua (il trono di Zequila, l’er mutanda per eccellenza, è in pericolo), la Incorvaia, invece, si è tuffata con l’intero abito lungo e rosso. Sentimento e follia: viva l’amore. Naturalmente in vasca non sono mancati baci di fuoco, abbracci piccanti e moine al pepe…

Incorvaia e Ciavarro: la coppia durerà oltre il reality?

Dopo un tentennamento durato giorni, i due biondini si sono lasciati andare, scegliendo di viversi i sentimenti. In barba a tutto e a tutti. Unico piccolo freno alla love story continua a porlo l’ex di Sarcina che, a intermittenza, è assalita dai ripensamenti. L’influencer ha infatti più volte dichiarato di non essere pienamente convinta di aver scelto la strada giusta. Eppure la passione sembra non poter essere tenuta a bada. Chissà se la coppia è destinata a consumarsi in fretta, in tempo di reality, oppure se durerà oltre il GF Vip…