Grande Fratello Vip 4, Patrizia Rossetti nuova concorrente: foto e dettagli

Grande Fratello Vip, la nuova concorrente e Patrizia Rossetti: sarà una nuova inquilina da lunedì 17 febbraio (foto e dettagli)

Patrizia Rossetti è una nuova inquilina della Casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso è previsto per lunedì 17 febbraio 2020, quando il programma tornerà in onda in prime time. Ad annunciarlo è stato 361 Magazine, testata online affidabile e soprattutto molto vicina ad Alfonso Signorini. Ed è stato proprio il direttore di Chi, lungo la diretta di venerdì 14 febbraio, a far capire a chiare lettere che nello show ci sarebbero stati nuovi innesti. Dunque, ecco la Rossetti, celebre conduttrice e attrice teatrale.

GF Vip 4, Patrizia entra nella Casa: la sua carriera televisiva

“Nella Casa più spiata d’Italia entrerà Patrizia Rossetti. Cosa porterà all’interno della Casa? Non resta che scoprirlo lunedì sera, quando andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip”. Questo il flash di 361 Magazine. La Rossetti è un volto noto del piccolo schermo. Il suo esordio risale al 1982, quando presentò il Festival di Sanremo al fianco di Claudio Cecchetto. Dopodiché è passata alle reti private, diventando per svariati anni uno dei volti più conosciuti di Rete 4. In seguito a un cambio di linea editoriale della rete all’inizio del nuovo millennio, ha visto il suo ruolo parecchio ridimensionato, pur continuando a lavorare in tv. Lungo la sua carriera si è cimentata anche come cantante, speaker radiofonica, attrice teatrale e televisiva.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi e Serena in nomination, subentra Patrizia

Patrizia è il secondo ‘innesto’ definitivo in corso d’opera nel reality. Prima di lei è stato il turno di Serena Enardu che ha voluto entrare a tutti i costi nello show per ricucire il rapporto con Pacifico Settembre, noto a tutti con il nome d’arte Pago. La sarda ora si trova in nomination. Se la dovrà vedere con Fabio Testi. Uno dei due lascerà il programma tra poche ore.