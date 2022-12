Alfonso Signorini ha dato inizio alla 24esima puntata del Grande Fratello Vip 7 dando una notizia per nulla positiva ai Vipponi: questa sera sono previste ben due addii. Probabilmente il conduttore ha anticipato che ci sarebbe stato l’eliminato al televoto e l’uscita di Ginevra Lamborghini. Dopo di che, il padrone di casa è andato avanti riproponendo un altro confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Nessuna conclusione, in quanto i due non hanno – come si poteva immaginare – chiarito, anzi. Si sono scontrati faccia a faccia.

Durante lo scontro tra Oriana e Antonino è stata citata Belen Rodriguez più volte, tanto che Signorini ha preferito chiudere la parentesi e cambiare direzione d questo confronto. La puntata è andata avanti con le ultime novità su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo la rottura avvenuta settimana scorsa, la coppia ha deciso di non darsi l’addio definitivo. Il volto di Forum fatica a mantenere le distanze da Antonella.

Pertanto, Donnamaria è tornato indietro sui suoi passi e oggi ammette di non stare benissimo. Stesso discorso lo fa anche la Fiordelisi. Nonostante questo, Antonella ed Edoardo continuano a formare una coppia al GF Vip 7. Successivamente è entrata nella Casa di Cinecittà, Tata Carla. Quest’ultima ha già un po’ ispezionato l’abitazione, di nascosto, dove ha notato un certo disordine. Stasera l’anziana donna dovrà assegnare a tutti i concorrenti un voto, attraverso il suo registro, e cucinare per loro, su indicazione di Alfonso.

Mentre Tata Carla ha portato avanti i suoi compiti, George Ciupilan ha avuto il suo spazio nella diretta di stasera del GF Vip, con un confronto con la sua ex fidanzata Samara, che ha generato polemiche.

Nuova concorrente al GF Vip 7 e l’eliminato della 24esima puntata

Arriva Dana Saber nella Casa di Cinecittà, facendo una sorpresa inattesa ad Antonino. Circa 6 anni fa, Spinalbese la incontrò a lavoro e le regalò la sua sciarpa. La nuova concorrente non ha mai dimenticato la breve conoscenza con l’hair stylist. Quest’ultimo, al contrario, non ricorda nulla di quanto accaduto tra loro. Dana precisa che non sono mai andati oltre e che si sono solo sentiti qualche volta dopo il primo incontro.

Spinalbese continua a non ricordare nulla e Alfonso annuncia che Dana è una nuova concorrente del GF Vip. Si tratta della modella con cui, tempo fa, Dayane Mello è stata pizzicata durante alcuni baci passionali, che avevano raccolto qualche critica.

Antonino continua a stare al centro della scena, questa volta con quattro donne: Giaele De Donà, Oriana, Ginevra Lamborghini e Antonella. Le prime tre, in questi giorni, si sono confrontate e si sono dette convinte del fatto che la Fiordelisi sia in realtà fortemente interessata a Spinalbese. Per questo, Antonella sarebbe sempre in contrasto con loro, che in momenti diversi si sono avvicinati al gieffino.

La Fiordelisi, di fronte alle loro parole, si è lasciata andare a più attacchi. Non solo, anche Sonia Bruganelli si scaglia contro Ginevra.

“Ti dico una cosa, sei entrata da una settimana come una non concorrente e hai voluto dare consigli e dire le cose. Noi pensavamo e volevamo darti l’opportunità di farti avere un rapporto con quelli della Casa e con Antonino. Invece, tu hai preso questa settimana per ripulirti e tornartene a casa”

La Lamborghini non riesce a rispondere, neanche agli attacchi di Antonella. Edoardo Donnamaria non appare turbato dalle conclusioni fatte da Ginevra, Giaele e Oriana. Anzi il gieffino se la prende con la prima, certo che si sia comportata come una persona falsa. In realtà, su di lui Ginevra non ha detto nulla di male. Ma Donnamaria è comunque furioso con lei.

Orietta Berti, invece, consiglia ad Antonella di portare più rispetto a Edoardo, a cui aveva promesso che non si sarebbe più avvicinata a Spinalbese.

L’eliminato della 24esima puntata è Charlie Gnocchi con l’8% dei voti (Giaele 30%, Antonino 25%, Patrizia 13%, Sarah 12% e Attilio 12%).

GF Vip 7: Luca Salatino regala emozioni, Ginevra Lamborghini lascia la Casa

Luca Salatino ha incontrato suo padre nel giardino della Casa e insieme regalano un momento commovente al pubblico. Sonia Bruganelli, assistendo dallo studio a questo momento, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Dopo di che, è arrivato il momento di salutare Ginevra Lamborghini. La settimana di permanenza nella Casa di Cinecittà per la sorella della famosa Elettra è finita. Ginevra ha avuto modo di viversi un saluto emozionante con Antonino Spinalbese. La giovane Lamborghini non ha trattenuto le lacrime e l’hair stylist è apparso provato dalla sua uscita.

GF Vip 7: Giulia Salemi enigmatica su Elettra Lamborghini, un nuovo gieffino

Prima delle nomination di questa 24esima puntata, Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi se ci sono notizie sul presunto fidanzato di Ginevra Lamborghini. L’influencer ha garantito che c’è davvero una persona a fianco dell’ex gieffina. Non solo, ha rivelato di aver trascorso del tempo con Elettra Lamborghini, la quale le avrebbe rivelato dettagli inediti. Ormai è noto a tutti che le due sorelle Lamborghini non sono in buoni rapporti.

Signorini ha spronato Giulia a svelare cosa si sono dette. La Salemi, però, ha lasciato solo intendere di essere a conoscenza di fatti scoppiettanti. Durante le nomination, i Vipponi hanno assistito all’esibizione di Ginevra, che ha cantato per loro. La Lamborghini è stata affiancata da Alessandro Basciano, nella postazione da dj. Subito dopo è arrivata anche Sophie Codegoni, che ha dato ai gieffini la notizia sulla sua gravidanza.

Non sono finite qui le sorprese. Le donne della Casa hanno accolto in Casa il nuovo concorrente Andrea Maestrelli, ex fidanzato di Nicole Murgia.

GF Vip, le nomination della 24esima puntata

Gli immuni scelti dalla Casa sono stati Patrizia, Nikita, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Sonia Bruganelli ha dato l’immunità ad Attilio Romita, mentre Orietta Berti a Giaele. Le nomination hanno portato al televoto: Antonella, Antonino, Oriana e Sarah. Il Vip più votato sarà immune e avrà in mano il destino degli altri concorrenti.

Antonella ha nominato Micol;

Micol ha nominato Antonella;

Luca Salatino ha nominato Sarah;

Oriana ha nominato Antonella;

Antonino ha nominato Edoardo Donnamaria;

Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino;

Wilma ha nominato Oriana;

Sarah ha nominato Edoardo Tavassi;

George ha nominato Antonella;

Edoardo Tavassi ha nominato Antonella;

Alberto ha nominato Antonino;

Patrizia ha nominato Oriana;

Luca Onestini ha nominato Antonino;

Nikita ha nominato Antonella;

Daniele ha nominato Sarah;

Attilio ha nominato Wilma;

Giaele ha nominato Antonella.

Alfonso Signorini ha confermato che Sonia Bruganelli non sarà presente nelle prossime due puntate. Il conduttore ha annunciato che al suo posto ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.