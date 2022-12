Luca Salatino con suo padre non ha avuto, negli anni, un rapporto idilliaco. Di questo Alfonso Signorini ha deciso di parlare nell’ultima fase della 24esima puntata del Grande Fratello Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato pagine molto intense della sua vita nella Casa di Cinecittà. In particolare, parlando con i suoi compagni d’avventura e in confessionale, Luca ha svelato alcuni dettagli del rapporto con suo padre.

“Papà è una persona un po’ burbera, non è una persona che ti dice ‘ti voglio bene’, ma te lo dimostra in un altro modo. È sempre stato un po’ solo.. Non avendo avuto una guida… Questo mi dispiace. Una carezza a me mio padre non l’ha mai data. Io di mio padre non parlo perché non ce la faccio. Ci sono situazioni che mi hanno lasciato il segno. Ho cercato di sfogarmi nel pugilato. Sai perché facevo pugilato? Perché sentivo mio padre vicino. Io rifarei un match solo per risentirlo sotto il ring”

Stasera in lacrime, Luca riascolta le sue parole e poi spiega la situazione. Da uomo, oggi, Salatino riesce a comprendere tanti atteggiamenti del padre. Ed ecco che è arrivata la sorpresa: l’ex tronista può rivedere suo papà nel giardino della Casa di Cinecittà. A questo punto, il papà commuove tutti, è difficile trattenere le lacrime.

“Forse non sono stato un buon padre, perfetto. Forse ti dovevo accarezzare di più, stringerti di più, abbracciarti di più. Ho sempre lavorato. Uscivo la mattina che dormivi e tornavo la sera che dormivi. Mio padre per non mostrarmi la sua debolezza non mi ha mai accarezzata. Quando è morto, però, c’ero io. Dal treno ogni tanto c’è qualcuno che non scende più. Non so quando mi capiterà. Ma io ti voglio bene, perché sei il sangue mio. Tu stai facendo questo gioco… Vai avanti così. Tu lo sai che ti voglio bene, finché avrò vita. Fammi un sorriso, dimmelo che mi vuoi bene”

In 30 anni non Luca non aveva mai visto piangere suo padre. “Da quando sono morti i miei, ho sempre pianto solo”, dichiara l’uomo. Salatino sa che suo papà gli ha sempre voluto bene, ma vorrebbe che si godesse di più la vita. “Così non ti ho mai visto, quando ti dico di goderti quello che hai è perché non si può mai sapere quello che succederà”, dichiara il gieffino.

“Quel ti voglio bene e quegli abbracci non li sprecare”, consiglia Luca a suo padre. Alfonso Signorini ci tiene a dire la sua: “Prima di essere genitori, si è figli no? Esattamente come te. Tuo papà ha detto una cosa molto bella, che poi ha in qualche modo influenzato il suo essere genitore. Ha parlato del suo rapporto con il padre”.

Il conduttore elogia il modo in cui Luca è stato cresciuto dai suoi genitori. In studio ci sono tanti occhi lucidi, tra cui quelli di Giulia Salemi. A catturare l’attenzione sono le lacrime di Sonia Bruganelli, che non trattiene il pianto. L’opinionista è commossa dal momento.

Intanto, il padre di Luca Salatino al GF Vip 7 spiega che con suo papà ha avuto un buon rapporto solo quando stava morendo. Sa, però, che ha dedicato la vita alla sua famiglia, lavorando sempre. “Se Luca oggi è l’uomo che è, è grazie a lei”, fa presente Signorini. Salatino è emozionato e, inaspettatamente, accoglie in giardino anche sua mamma. “Questo è quello che vorrei vedere sempre. Vedervi abbracciati è la cosa più bella che c’è”, dichiara commosso il Vippone.

Terminato questo momento, Alfonso Signorini non può non chiedere a una Sonia Bruganelli in lacrime cosa ne pensa.