GF Vip, altra sorpresa opinabile a George Ciupilan: piovono critiche

Il giovane gieffino accoglie nel giardino della Casa più spiata d’Italia Samara, la sua ex fidanzata, e il pubblico non ci sta

La 24esima puntata del Grande Fratello Vip 7 dà spazio alla vita amorosa di George Ciupilan. Il concorrente non è mai finito al centro della scena per via di una relazione. Inizialmente qualcuno lo vedeva sempre più vicino a Nikita Pelizon e si è iniziato a ipotizzare una possibile love story. Ma è stato chiaro sin da subito che tra loro c’è solo una splendida e forte amicizia, che entrambi non hanno alcuna intenzione di contrastare. Stasera George accoglie nel giardino della Casa la sua ex fidanzata, Samara Tramontata.

Quest’ultima è una famosa tiktoker, con cui in passato Ciupilan ha avuto una relazione un po’ tormentata. Alfonso Signorini invita il giovane a lasciare il salotto e a raggiungere il giardino, dove ad attenderlo c’è una sorpresa. Probabilmente, George tutto si aspettava tranne che incontrare proprio Samara. Infatti, reagisce affermando: “Assurdo vederti qui”. La ragazza ha qualcosa da dire al suo ex fidanzato. Stasera vuole chiedergli scusa. Non solo, ammette di voler tornare ad avere un rapporto sereno con lui.

“In realtà parlo dal mio punto di vista. È stata una relazione difficile. Io sono scappata, per questo gli chiedo scusa. Forse non ci siamo mai ascoltati, vorrei abbracciarlo”

Incitato dagli autori, Alfonso ha anche chiesto a Samara se ha mai tradito George: “No no, potrei aver tradito la sua fiducia. Ma tradirlo con un’altra persona no”. Detto ciò, l’influencer ammette di non riuscire a vedere Ciupilan con nessuna ragazza presente nella Casa di Cinecittà. Signorini nomina così Nikita, attualmente impegnata a dare un nome al suo rapporto con Luca Onestini.

Samara spende bellissime parole sulla Pelizon, ma ribadisce il suo pensiero. La tiktoker lascia così la Casa dopo questa inaspettata sorpresa e, intanto, piovono critiche per le ultime scelte prese dagli autori e da Alfonso Signorini su George. Per i suoi fan queste non sono sorprese. Perché far rivedere a Ciupilan una sua ex fidanzata con cui ormai i rapporti sono chiusi da tempo?

Il giovane gieffino in Casa non sembra aver invogliato gli autori di chiamare Samara nella Casa, anzi. Eppure la tiktoker stasera approda nel giardino e lascia di stucco lo stesso George. La faccia di Ciupilan d’altronde dice tutto! Il gieffino non appare entusiasta ed è abbastanza perplesso quando scopre che la sua sorpresa è Samara.

Le critiche mosse dal pubblico di Canale 5 stasera verso autori e Signorini sono simili a quelle di qualche puntata fa. Il reality show ha avuto l’idea di far arrivare a George Ciupilan un messaggio da parte del padre, con cui i rapporti erano pessimi. Il ragazzo non voleva recuperare con il papà, che secondo i suoi racconti non gli avrebbe fatto vivere un’infanzia felice.

Al contrario, l’uomo avrebbe proprio ostacolato la felicità di George, che fortunatamente riuscì a ricongiungersi con sua mamma, che si è presa cura di lui con amore. Fargli vedere il padre non è di certo stata una bella sorpresa per Ciupilan e stasera sembra che il reality abbia nuovamente toppato con il concorrente.

GF Vip, chi è Samara l’ex di George Ciupilan

Samara Tramontana è una tiktoker e creator della Stardust House, la celebre casa di produzione di creator italiani. L’ex fidanzata di George Ciupilan è molto seguita sui social. Lei, dopo la relazione amorosa avuta con il gieffino, ha avuto altre love story. Ad esempio, pare sia stata fidanzata con gli influencer Christian Daloi e Andrea Fratino.

Samara ha 18 anni ed è originaria di Valera Fratta (in provincia di Lodi in Lombardia). Sin da quando era piccola, ha dimostrato che girare video è una sua passione, che l’ha portata a raggiungere quasi 1 milione di follower su TikTok.