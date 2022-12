GF Vip, Nikita esagera e perde Onestini: troppa gelosia, lui tronca?

Palo per Nikita Pelizon da Luca Onestini? Stamattina non si fa che parlare di altro su Twitter, dove i fedelissimi della diretta del Grande Fratello Vip stanno commentando la chiacchierata fra i due di ieri sera. Ancora una volta infatti Nikita si è confrontata con Luca in cerca di rassicurazioni, che però lui al momento non può darle. Che lei sia molto più avanti rispetto a lui è chiaro a tutti, anche perché le piaceva da molto prima di incontrarlo nella Casa. Nikita aveva già spulciato il profilo Instagram di Onestini perché le piaceva esteticamente. Per questo appena lo ha visto entrare in gioco era già partita come un treno.

Al contrario, Luca la sta conoscendo adesso e forse due settimane non gli sono bastate per capire se potrebbe provare un interesse che vada oltre l’amicizia. E non è detto che accada. Ha detto sin da subito che avrebbero potuto conoscersi e vedere cosa sarebbe successo perché comunque con lei ha delle affinità. Forse Nikita ha interpretato quelle parole e altri piccoli gesti di Luca come una vera frequentazione, che invece non è. E lui lo ha detto in modo più chiaro stanotte. Nikita è molto confusa, vorrebbe subito avere Luca tutto per sé perché è molto presa. E in quei casi la pazienza non si sa dove sia di casa, succede a tutti, non c’è da farne una colpa a nessuno.

Luca sta procedendo con la seconda, ma dopo alcune scenate di gelosia di Nikita potrebbe mettere la retromarcia. Ieri sera infatti i due si sono confrontati e ancora una volta la Pelizon ha fatto capire di volere certe attenzioni tutte per sé. Luca è molto socievole, scherza e si diverte con tutti, lo faceva anche quando al GF Vip 2 era già cotto di Ivana Mrazova. Insomma, è la sua personalità. Inoltre non sente di voler riservare alcuni comportamenti solo a Nikita, non per ora e sebbene abbia per lei delle attenzioni che non ha per altre. Forse proprio queste confondono di più la ragazza.

Nikita si è confidata con Micol dicendo di essere gelosa e di essere rimasta male perché Luca ha chiamato Oriana “Amor de mi vida”. A lei, invece, solo “Bebe”. Qualche giorno fa ha fatto un’altra scenata di gelosia chiedendo a Luca di non passare i Mikado ad altre donne mettendoli direttamente in bocca. Lui non vorrebbe essere limitato nei comportamenti perché non limiterebbe la persona che sta conoscendo. Ieri sera è stato più chiaro, ma secondo alcuni fan di Nikita neanche tanto.

Nikita ha detto a Luca di non capire i suoi comportamenti. Lui ha provato a spiegarglieli, magari usando parole più dolci e non dure e questo ha fatto sì che non tutti abbiano colto il succo del suo discorso. Che in realtà per tanti altri è ben chiaro: a Luca piace Nikita, vuole conoscerla meglio ma per ora non può parlare di interesse sentimentale. Per ora vuole conoscerla senza incasellare il loro rapporto sotto la voce amore o amicizia. Chi lo attacca dimentica che si conoscono da poche settimane e che a 30 anni, magari, serve più tempo per capire se una persona può interessarti o meno. Non basandosi solo sull’aspetto fisico.

Onestini a Nikita: “Non ci stiamo frequentando”

Il sito del GF Vip non ha riportato tra le news e i video su Nikita e Onestini dei passaggi fondamentali, prontamente ripresi da Twitter. Forse sperano di marciare ancora su questa dinamica, e come dar loro torto: è il loro mestiere. Ieri sera però Luca ha detto di vedere Nikita come un’amica “ad oggi”. Quando Nikita ha chiesto come potrebbe capire se con lei è diverso rispetto alle altre, lui ha chiesto perché con lei dovrebbe essere diverso. Poi le ha detto in modo chiaro “non ci stiamo frequentando”, sottolineando il termine conoscenza e non frequentazione. E ha persino detto che lei è libera di giocare con altri ragazzi, anche perché lui non limiterebbe mai nessuno.

Una parte di fan rimproverano a Luca di avere dei gesti per Nikita che non ha per altre senza però poi voler cominciare una frequentazione, per l’appunto, con lei. L’altra sera per esempio ha lasciato un biglietto sul letto di Nikita con su scritto “Buonanotte piccola”. Un gesto che non ha per tutte, ma solo per lei. Daniele Dal Moro e Micol Incorvaia hanno chiacchierato con Luca dopo il confronto con la Pelizon. Gli hanno suggerito di essere più chiaro e di esserlo soprattutto quando capirà realmente cosa vuole. Anche di limitarsi in alcuni gesti perché Nikita è molto più presa di Onestini rispetto a lui. “Ma cosa devo fare, a me fa piacere darle attenzioni, abbracciarla”, ha replicato Luca.

Tuttavia a Onestini non piace la gelosia di Nikita. Immotivata, tra l’altro, visto che per ora si stanno solo conoscendo. La trova a tratti fuori luogo ed esagerata: non lo ha detto in questi termini, ma il succo è questo. Saranno proprio questi atteggiamenti della Pelizon ad allontanarlo e a far sì che lui non vada oltre l’amicizia? Certo è che se Luca avesse voluto creare la storia d’amore solo per il reality show, come lo hanno accusato sui social e pure un suo ex compagno di GF Vip 2, ne avrebbe già approfittato. Senza girarci troppo intorno.

Nikita “come faccio a capire se con me sei diverso che con gli altri?”

Luca one “perche con te dovrei essere diverso”

A me sembra un palo #gfvip — PrelemiThe1st ???? (@Valeria40152814) November 30, 2022

Sentendo il discorso di stanotte tra Onestini, Micol e Daniele si è capito ancora di più che Luca vede Nikita solamente come un’amica e vuole conoscerla come tale.

Quando dice “poi chi lo sa cosa succede in futuro” è solamente un paraculo.#gfvip #nikiters #incorvassi — Emys (@SDearmelancholy) December 1, 2022

a me il discorso di onestini sembra chiaro: passiamo del tempo assieme, finché ci divertiamo tutti e due bene; non c’è nessuna esclusiva, non c’è niente di più che una conoscenza; non ci stiamo frequentando, non dare altri significati al nostro rapporto. #gfvip — Elisa???? (@lafintacinica) November 30, 2022

Ora dare la colpa a Onestini perché non ricambia Nikita o perché la illude, ma se le ha pure detto baciati chi vuoi perché non ci stiamo frequentando, più chiaro di così…ao ma ripigliatevi #gfvip — Mery ???? (@Merypillow) December 1, 2022

poi se Nikita e la favorita del pubblico, la cosa piu intelligente da fare, se saresti una stratega e INZIARE UNA SHIP con lei, vedendo lei gia cotta.. No signori Luca, va per la sua strada e sincero punto.. #gfvip — Dennis #11 #One (@Denu_lu1) December 1, 2022