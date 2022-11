La coppia prossima al matrimonio non ha affatto una bella opinione del loro ex compagno del Grande Fratello Vip

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati a parlare di Grande Fratello Vip 7, e non sono stati molto clementi. La coppia è stata ospite nell’episodio di oggi di Casa Chi, dove i giornalisti li hanno interrogati sui personaggi e sugli amori, possibili o futuri, della Casa. La domanda è quanto mai azzeccata visto che proprio Ignazio e Cecilia hanno trovato l’amore nella Casa e sono prossimi alle nozze: trovare l’amore al GF Vip è possibile, insomma. Ma starà succedendo ad altri in questa settimane edizione?

Ebbene, secondo Ignazio e Cecilia non ci sarebbero i nuovi Ignazio e Cecilia in questa edizione. Anzi! Non hanno promosso neanche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Gli unici in cui credono sono Pamela Prati e Marco Bellavia. E cosa dire invece dei vari flirt di Antonino Spinalbese? In due mesi di reality ne ha avuti ben tre: quasi un record. Tutti e tre sono finiti a tarallucci e vino. Cecilia si era già espressa non benissimo sull’ex cognato e anche oggi la sua faccia diceva molto al posto suo appena le hanno chiesto di lui.

La sorella di Belen ha dichiarato: “Antonino ha detto che non si vuole fidanzare con nessuno, che l’amore della sua vita è sua figlia. Così ho sentito dire”. Più ironico invece Ignazio: “Poi ho sentito dire però che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro, mi sembra di aver capito. O sbaglio?”. Il riferimento era ovviamente a Oriana Marzoli, con la quale c’è stato qualcosa di fisico proprio sotto le coperte. Quando poi i giornalisti hanno fatto l’elenco delle coppie o presunte tali della Casa Ignazio ha detto no a quasi tutte.

Su Oriana e Antonino ha commentato così: “A tratti”. Quando invece gli hanno chiesto di Antonino e Ginevra Lamborghini ha detto: “A fine GF“. Secondo Moser, insomma, è possibile che ci sia un seguito con Ginevra ma non con le altre. Saranno felici i Gintonic. Ma al GF Vip 7 c’è un altro concorrente che loro due conoscono molto bene, e di cui non hanno un bel ricordo a quanto pare. Ignazio e Cecilia hanno stroncato Luca Onestini. Questa è l’idea della Rodriguez:

“Per come lo abbiamo conosciuto io penso che lui sia un grandissimo stratega. Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti. Invece lui lo ha portato avanti fino alla fine” fa anche bene, fanno le loro strategie”

Ignazio è d’accordo:

“Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Come dicevi tu prima ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato la volta prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”

Fa sorridere che proprio loro che si sono fidanzati nella Casa puntino il dito contro chi adesso forse potrebbe fidanzarsi nella Casa. Ma ognuno ha la propria opinione, specialmente loro che hanno vissuto con Luca nella Casa. E già all’epoca i rapporti si erano raffreddati tra loro. Sui social, però, Onestini al GF Vip piace e soprattutto fa divertire, ed è quello che il pubblico chiede.