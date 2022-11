Cosa pensa Cecilia Rodriguez di Antonino Spinalbese al GF Vip 7? Lei, come anche Jeremias, avrebbero potuto dare preziosi consigli all’ex cognato su come affrontare questa esperienza. Lo avranno fatto? Non lo avranno fatto? Forse più la seconda, visto che alcune cose pare abbiano fatto storcere il naso a Chechu. Antonino non si sta risparmiando nel parlare di Belen Rodriguez e della sua famiglia, anche se spesso ha lasciato intendere anziché parlare in modo chiaro. Per esempio quando si è confrontato con Edoardo Tavassi su papà Gustavo e Jeremias, che hanno fatto l’Isola con Edoardo quest’anno.

Alla fine Antonino ha chiuso il discorso dicendo che si sarebbero confrontati fuori dalla Casa, perché aveva delle cose da chiedere a Tavassi su di loro. Non hanno fatto il nome dei Rodriguez, ma dai racconti di Tavassi – che con loro discuteva molto – era palese parlassero di Gustavo e Jeremias. Di Belen parla molto apertamente, anche se qualcuno prova a fermarlo lui risponde dicendo che non sono problemi suoi se Belen non volesse si parlasse di lei, in sostanza.

Antonino ha parlato anche di Cecilia al GF Vip. Ha raccontato il suo punto di vista sulle sorelle Rodriguez dicendo che Cecilia non c’entra niente con Belen. La reazione di Chechu? È arrivata oggi dalle pagine del settimanale Chi, dove ha svelato anche di aver fatto l’amore con Ignazio a Mattino Cinque! Su Antonino al GF Vip ha detto: “A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”.

Anche Ignazio ha commentato l’esperienza dell’ex cognato nella Casa: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Ma che tenero, che bravo ragazzo’, altre: ‘Ma dove è stato finora?'”. Ma Spinalbese non si è limitato a paragonare le due sorelle, anzi! Ha pure detto che gli piace Oriana perché somiglia a Cecilia. Quest’ultima ha commentato così: “Ma almeno avesse detto Belen…”. Cecilia e Ignazio su questa risposta hanno alzato gli occhi al cielo.

Insomma, la famiglia Rodriguez potrebbe non essere felicissima di Spinalbese al GF Vip 7. In effetti alcune dichiarazioni e alcuni paragoni Antonino avrebbe potuto evitarle, ma magari nel paragone con Oriana si riferiva al carattere e non all’estetica. E sul fatto che caratterialmente Cecilia e Belen siano diverse non si può dar torto al Vippone. Allo stesso tempo però verrebbe da chiedersi: cosa avrà voluto dire, che gli piaceva Cecilia?