Ignazio e Cecilia: “Abbiamo fatto l’amore a Mattino 5, ecco dove”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, senza fermarsi all’argomento matrimonio. Naturalmente la chiacchierata è cominciata con i fiori d’arancio in arrivo, Ignazio ha raccontato come ha chiesto a Cecilia di sposarlo. E non sono mancate piccole gaffe! Avrebbe voluto chiederla in sposa prima, a luglio, nel giorno del suo compleanno, poi ha cambiato idea preferendo una cosa più intima e non in mezzo ad altra gente. Così ha organizzato tutto in uno chalet per il loro anniversario, molto romantico.

Moser ha raccontato che quando si è inginocchiato davanti alla sua Chechu ha avuto non poche difficoltà ad aprire la tasca dove aveva l’anello. C’erano dei bottoni e non ne volevano proprio sapere di collaborare! Alla fine si è inginocchiata anche Cecilia e lui finalmente è riuscito a tirar fuori l’anello. Cecilia ha pianto, lui ha chiesto conferma che fosse un sì, oppure un no. Il matrimonio per Cecilia e Ignazio è un sogno che si realizza, una conferma, perché hanno sempre vissuto insieme e probabilmente non cambierà nulla tra loro. “Se penso alla mia vita la immagino con una moglie, Cecilia, e dei figli. Non con una fidanzata e dei figli”, ha detto Ignazio. C’è chi ancora crede nel matrimonio, insomma.

Ma con le nozze in vista, l’intervista di Chi ha riportato a galla un mai dimenticato episodio del Grande Fratello Vip 2, dove i due si sono conosciuti e innamorati. Quale? L’armadio! “Ma oggi con l’annuncio delle nozze possiamo ufficialmente chiudere l’armadio?”, ha ironizzato Ignazio. Al contrario, Cecilia Rodriguez ha svelato che hanno avuto rapporti al GF Vip e… a Mattino Cinque! Queste le sue parole:

“Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”

Quando, come e dove Cecilia e Ignazio sono riusciti a nascondersi? In realtà il pubblico più affezionato lo ricorderà bene: hanno aperto il letto contenitore. “C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…”, ha raccontato Cecilia. Su Mattino Cinque non ha aggiunto particolari, anche perché forse ha già detto tutto ciò che poteva dire parlando del camerino.

Eppure in questi cinque anni d’amore non sono mancate crisi, come avevano accennato a Verissimo. Ignazio e Cecilia si sono lasciati per due settimane. Anzi, lei ha detto un mese e lui l’ha corretta: “Due settimane. Solo che io ero rimasto bloccato in Portogallo per il Covid”. Dopo la quarantena andava tutto bene, poi durante l’estate si sono accavallati tanti eventi e davanti a una ritrovata intensità di spostamenti e impegni si sono separati. Alla fine però questa crisi è servita, come ha sottolineato Ignazio, perché sono ripartiti, e bene, da lì. E adesso organizzano il loro matrimonio.