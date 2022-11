Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino che potrebbero creare il caos. Infatti, lo stesso gieffino è apparso restio a raccontare ulteriori particolari. Nonostante ciò, sembra che il parrucchiere non sia più disposto a rimanere in silenzio sulla sua storia d’amore con la conduttrice argentina, mamma della sua prima figlia Luna Marì. Scendendo nel dettaglio, in queste ore stanno facendo il giro del web alcuni video che riprendono Antonino nella Casa di Cinecittà che sembra, appunto, parlare della fine della sua relazione con Belen.

Spinalbese non cita direttamente la Rodriguez, un po’ come ha fatto già nel corso della prima puntata di questa settima edizione del reality. Parlando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, in salotto, Antonino però si sbottona abbastanza. Molti, infatti, credono che possa arrivare una diffida da parte della Rodriguez. “Sì, dicembre”, Spinalbese risponde così a Oriana, curiosa di sapere quanto è arrivata la rottura con Belen. La gieffina spagnola quasi non ci crede: “No, in realtà no. In realtà quanto? Cinque mesi?”.

Ma Antonino al GF Vip 7 conferma nuovamente di essersi lasciato con Belen a dicembre. Almeno, ciò che sembra è che il parrucchiere stia parlando della loro love story. “No, dicembre”, ribadisce. A questo punto, Alberto pare voler aiutare l’amico a evitare qualche problemino di troppo con Belen: “Non diamo troppi riferimenti temporali”.

Ma questo sembra non importare Spinalbese, il quale anzi appare piuttosto sicuro di sé. Guardando per un attimo la telecamera, il gieffino dichiara: “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”. “Ah adesso capisco”, risponde subito dopo Oriana, sempre più curiosa. Precisamente il 12 gennaio 2022, uscivano le prime foto che parlavano di un riavvicinamento.

Attenzione, però, perché Stefano e Belen hanno ufficializzato il ritorno di fiamma solo dopo qualche tempo. Il web è convinto che queste ultime dichiarazioni di Spinalbese nella Casa potrebbero creare problemi tra De Martino e Belen.

Intanto, Antonino continua imperterrito oggi a rilasciare dichiarazione sulla sua storia con la Rodriguez. In particolare, attraverso un video che sta facendo il giro del web Spinalbese sembra dichiarare: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.

A commentare le ultime dichiarazioni di Antonino nella Casa di Cinecittà ci pensa Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial. L’esperto di gossip ci tiene a fare delle precisazioni al riguardo, che ovviamente restano solo indiscrezioni.

“Per questo Belen non voleva Antonino in TV. Parla troppo. Comunque ovvio che Belen ha mentito. Antonino non è un santo però. Avete capito ora perché lei non voleva lui al GF? Vedrete quante cose tirerà fuori. La odia a morte e me l’aveva promesso (per questo non mi piace)”

In effetti, questa estate un’indiscrezione vedeva la Rodriguez furiosa per via della partecipazione di Spinalbese al reality show di Alfonso Signorini.