GF Vip 7, Signorini annuncia Spinalbese: Belen ‘nera’, ecco perché

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7: non è più un’indiscrezione, ma realtà. A comunicare che il chiacchieratissimo ex di Belen Rodriguez farà parte del cast del reality show di Canale Cinque è stato Alfonso Signorini. Il conduttore e direttore di Chi Magazine, su Instagram, ha pubblicato una foto-indizio in cui si notano un mazzo di chiavi e un cellulare. Il tutto accompagnato da una didascalia simpatica: “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”. La risposta è arrivata in un amen: quegli oggetti sono quelli del giovane spezzino. D’altra parte che avesse firmato per il programma Mediaset pareva ormai scontato. Adesso arriva la conferma.

E Belen? Come ha preso la questione? Pare non benissimo. La modella e Spinalbese hanno avuta una figlia insieme, Luna Marì (ha compiuto un anno pochi giorni fa). La loro relazione è poi naufragata a fine 2021, con la sudamericana che ha riallacciato i rapporti con Stefano De Martino. The Pipol Gossip ora ribadisce che la Rodriguez non è affatto contenta del fatto che Antonino entrerà nella Casa Più spiata d’Italia. Motivo? Banale dirlo: si ritroverà, suo malgrado, ad essere chiacchieratissima dalla cronaca rosa del Bel Paese, di riflesso.

Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con il profilo Investigatore Social, pochi giorni fa ha dichiarato che la Rodriguez avrebbe addirittura minacciato l’ex fidanzato di procedere per vie legali laddove faccia trapelare dettagli sul suo conto e su quello della piccola Luna Marì. “Se vai (al GF Vip, ndr), non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”. Queste le parole riportate da Rosica che sarebbero state pronunciate dalla modella all’indirizzo dell’ex compagno.

Già lo scorso anno Belen si ritrovò, a tratti, ad essere argomento del programma. Gianmaria Antinolfi, che con lei visse un flirt, si lasciò scappare qualche parolina sulla passione condivisa con la showgirl. Dal canto suo la Rodriguez ha preferito non commentare nulla di quel che è emerso.

Cast Grande Fratello Vip 7, i nomi ‘blindati’

Con Antonino Spinalbese, salgono a quota 5 i personaggi noti sicuri di entrare nel loft di Cinecittà il prossimo settembre. Faranno sicuramente parte del cast la giovane rapper Chadia Rodriguez, l’ex Collegio George Ciupilan, l’influencer Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra).