GF Vip 7, il punto reale sul cast: i 5 nomi sicuri e i 10 scartati

A circa due mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 impazza il gossip sul totonomi dei possibili nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia. Da giorni proliferano indiscrezioni e nel calderone delle notizie ci è finito di tutto. Opportuno quindi fare il punto sulla situazione relativa al cast, spiegando quali sono i personaggi praticamente certi di partecipare al reality show, quelli che senza dubbio non vi prenderanno parte e quelli che al momento sono in bilico.

Grande Fratello Vip 7, tutte le trattative naufragate o mai iniziate

Si parta da coloro che sono stati accostati recentemente al programma di Canale Cinque (anche quest’anno la guida sarà affidata ad Alfonso Signorini, maestro nel tessere trame sentimentali e gossip), ma che non faranno parte della rosa dei concorrenti (almeno quelli che inizieranno il gioco a settembre; poi, in corsa, potrebbe succedere di tutto per quel che riguarda i nuovi ingressi).

Come rivela il sempre puntuale TvBlog, non sarà presente l’attrice e cantante argentina Brenda Asincar Mendoza. Qualcuno ha assicurato che avrebbe varcato la famosa porta rossa del loft di Cinecittà. Non sarà così. Lo stesso discorso vale per Patrizia Groppelli, opinionista Mediaset nonché compagna del direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti. Da settimane viene data come papabile ‘vippona’, ma è tutta aria fritta. Anche lei non farà parte del cast.

Altro nome circolato come papabile inquilino è quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, che lo scorso anno fu in procinto di entrare in corsa, ma poi non se ne fece nulla. Fu addirittura parcheggiato in hotel per qualche giorno dal programma, dopo, per cause mai rese pubbliche, la sua entrata saltò. Pure per questa stagione del reality resterà a bocca asciutta, almeno per quel che riguarda i nastri di partenza. Come sopra accennato, strada facendo, può invece succedere di tutto.

Niente da fare neppure per Elisa Esposito, l’influencer che ha dato vita al tormentone della parlata in “corsivo”. Nei giorni scorsi ha lasciato intendere di essere stata contattata dal GF Vip, ma non c’è nulla di concreto. Trattative naufragate per vari motivi anche quelle che hanno visto protagonisti Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas e Federico Fashion Style, Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e la cantante Fiordaliso.

Grande Fratello Vip 7, i primi concorrenti ufficiosi

Al momento sono invece cinque i ‘vipponi’ confermati in via ufficiosa da Alfonso Signorini che, tramite indizi social difficilmente equivocabili, ha reso noto alcuni nomi del cast. A popolare il loft di Cinecittà ci saranno la rapper 23enne Chadia Rodriguez, l’influencer George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Diego Armando Maradona Junior e Antonella Fiordelisi.

Fino a pochi giorni fa sembrava certa anche la presenza di Pamela Prati, ma la trattativa al momento non risulta chiusa in quanto la showgirl sarda ha in corso un contenzioso legale con Mediaset e Barbara d’Urso per via di come fu trattato lo scandalo del matrimonio fantasma con l’evanescente Mark Caltagirone. In sintesi, la situazione sarebbe la seguente: se l’ex star del Bagaglino troverà una soluzione favorevole al Biscione in tempi brevi, farà parte del cast, altrimenti no.