GF Vip 7, Antonella Fiordelisi nel cast, lo sgarbo all’ex

Alfonso Signorini si sarebbe a quanto pare assicurato per il cast del suo reality una delle fiamme storiche di Francesco Chiofalo, ecco cosa si sta dicendo online in merito

Stando alle ultime indiscrezioni apparse su The Pipol Tv ci sarebbe una nuova celebre concorrente pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia a partire dal prossimo settembre. Il media gossipparo ha condiviso poche ore fa la conferma della partecipazione al Grande Fratello Vip di Antonella Fiordelisi, che il pubblico mainstream oggi conosce soprattutto come influencer ma che in passato si è fatta notare (per così dire) per essere stata una delle storiche fiamme di Francesco Chiofalo.

The Pipol dà per ora per certa la partecipazione di Antonella Fiordelisi, che già negli anni passati aveva più volte sostenuto il provino per entrare nella casa, ma senza successo. Sulla sua pagina Instagram, inoltre, il media si chiede se per caso, in vista di questa nuova importante esperienza televisiva, la Fiordelisi ritratterà le sue controverse posizioni no vax manifestate di recente per ripulirsi un po’ la coscienza.

L’indiscrezione di The Pipol segue a ruota la pubblicazione sul profilo Instagram di Alfonso Signorini dell’ennesimo indizio sul nuovo concorrente di questa edizione del GF Vip. Pochissime ore fa, il conduttore e giornalista aveva condiviso lo scatto di un prato fiorito accompagnato dalla scritta: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole…”.

Questa, in ogni caso, non è l’unica succosa indiscrezione riguardante la partecipazione della Fiordelisi al Grande Fratello. Come riportato anche da Il Sussidiario, che a sua volta ha ripreso un post dello stesso Pipol, sembrerebbe che dietro la presenza dell’influencer al reality ci sia un vero e proprio “drama” con il suo ormai ex fidanzato, Gianluca.

I maligni sostengono infatti che il motivo della rottura fra la Fiordelisi e l’imprenditore campano sarebbe legato proprio al GF. La Fiordelisi avrebbe preferito la fama offerta da un programma simile piuttosto che una storia d’amore che, a questo punto, non sarebbe stata poi così solida. Proprio qualche giorno fa, a proposito, l’ex Francesco Chiofalo aveva lanciato una frecciatina all’influencer criticandola per questa decisione (oggi, perlomeno ufficialmente, top secret). Su Instagram, Chiofalo aveva dichiarato:

“Di mortate di fama ne ho viste talmente tante, ma vedere che una persona fidanzata si finge single, perché secondo la sua testa aumentano così le chance di essere presa all’interno di un programma televisivo, è davvero terribile. Mi rendo conto che al peggio non c’è fine. Mi sento fortunato io che per fare tv non ho mai dovuto scendere a questi escamotage.”

Tutto tace, ovviamente, sull’Instagram della Fiordelisi, che dovrà mantenere la bocca chiusa fino al giorno della conferma ufficiale. Giusto ieri sera, in ogni caso, l’influencer ha pubblicato una storia con una grande torta con la scritta “festeggiando” sopra. Due indizi fanno una prova?