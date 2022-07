GF Vip7: Signorini annuncia un calciatore, batosta per Pamela Prati

Il giallo attorno alla partecipazione o meno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 è quasi risolto. Per la showgirl sarda, notizie non confortanti. Sembra infatti che l’ex star del Bagaglino abbia ricevuto una batosta. Altrimenti detto, non sarà nel cast del reality, in partenza a settembre. Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, tramite un indizio lanciato sui social, aveva lasciato intendere in modo inequivocabile che la Prati avrebbe varcato la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. Tuttavia la trattativa avrebbe subito una battuta d’arresto nelle ultime ore e sarebbe naufragata. Lo riferisce il portale The Pipol Tv.

“Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”. Così The Pipol Tv nel rendere noto il fatto che la partecipazione della showgirl al programma di Canale Cinque sarebbe sfumata.

Laddove venisse confermato il naufragio della trattativa, la Prati subirebbe una doccia gelata. In diversi frangenti, negli ultimi mesi, si è appellata a Signorini chiedendo di essere arruolata al GF Vip 7. Motivo? Pamela, dopo lo scandalo del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone, è in cerca di riscatto e ritiene che il reality più spiato d’Italia possa farle riprendere quota nell’ambiente della tv. Ora invece emerge che difficilmente sarà protagonista della trasmissione Mediaset.

Maradona Jr nel cast del Grande Fratello Vip 7

Per un concorrente che se ne va, ce ne è uno che arriva; è sempre Signorini, dal suo profilo Instagram, a renderlo noto. Il conduttore in forza a Mediaset ha postato in una Story Instagram un pallone da calcio e come sottofondo musicale “O Sole Mio”, celebre brano napoletano. Di chi si tratta? Quasi sicuramente di Maradona Jr, il figlio di Diego Armando Maradona. Il pallone “dimenticato” nell’ufficio di Signorini è infatti lo stesso che tiene tra le mani in una recente foto l’ex calciatore.

Dunque, per la ‘quota sportiva’, dovrebbe arrivare il calciatore classe 1986 che già fu protagonista di un altro programma Mediaset: fu tra i concorrenti di Campioni – Il Sogno. All’epoca venne arruolato dal Cervia allenato da ‘Ciccio’ Graziani per la prima edizione della trasmissione andata in onda dal 6 settembre 2004 al 20 maggio 2005.