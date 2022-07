Cast GF Vip, giallo risolto sul 4° vippone: non è Iannone, ma una donna

Alfonso Signorini, a quanto pare, si sarebbe assicurato il quarto vippone per la nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre: il giallo sul nuovo concorrente confermato è stato risolto da Whoopsee, che nelle scorse ore ha rivelato il tanto atteso nome.

Non si parla dunque dell’ex di Belen Rodriguez, in barba alle speranze dei fan della trasmissione, bensì di una donna. Whoopsee ha fatto riferimento senza troppi giri di parole a Ginevra Lamborghini, la sorella della ben più celebre Elettra.

Se la notizia dovesse essere confermata in forma ufficiale da parte di Alfonso Signorini ci sarebbe già del materiale per le famose “dinamiche esterne” che tanto piacciono al pubblico. Ginevra Lamborghini, infatti, non sarebbe certo in ottimi rapporti con la sorella: proprio lei è stata l’unica a non aver partecipato alle nozze con il dj Afrojack, che si sono svolte lo scorso settembre.

Dell’assenza di Ginevra alle nozze, Elettra Lamborghini aveva parlato in occasione di un’intervista esclusiva a Chi. Al magazine, la cantante aveva rivelato che al suo matrimonio c’erano solo le persone che lei e Afrojack desideravano di vedere, frasi che lasciano intendere come Ginevra non sarebbe stata in ogni caso un’ospite gradita.

Grande Fratello Vip 7: l’indizio di Alfonso Signorini su Ginevra Lamborghini

Via social, Signorini aveva lanciato una piccola anticipazione a riguardo condividendo la foto di un anello blu. Si tratta, nello specifico di un’ametista appartenente alla nonna delle sorelle Lamborghini, un gioiello che abbiamo visto in più occasioni indosso alla cantante.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra, nata nel 1992, condivide con la sorella Elettra la passione per la musica. Come racconta Elle, dopo aver studiato per un anno Scienze Politiche a Milano, ha ottenuto la laurea in Marketing della Moda a Bologna. A lungo Ginevra ha lavorato per l’azienda di famiglia come direttore creativo, occupandosi della linea femminile del marchio.

Alle spalle, Ginevra ha anche la pubblicazione di un singolo inedito, intitolato Scorzese e uscito nel 2020.

Grande Fratello Vip 7: gli ultimi aggiornamenti sui concorrenti

Giorno dopo giorno, il cast della nuova edizione del reality di Canale 5 prende sempre più forma. Mentre sembra ormai fatta la partecipazione della rapper Chadia Rodriguez, sono stati proprio di recente smentiti i nomi di Rita dalla Chiesa, Max Felicitas, Federico Fashion Style, Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e Fiordaliso.

L’unica certezza matematica, per ora, sarà la presenza di Orietta Berti e Sonia Bruganelli in veste di opinioniste.