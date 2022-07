By

Emergono nuove indiscrezioni sulla settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5

Come ogni anno nelle ultime settimane sono trapelati tanti nomi dei papabili concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, molti sarebbero stati scartati dalla produzione o mai presi in considerazione. Altri invece non avrebbero raggiunto un accordo con Alfonso Signorini, che da tempo ricopre il duplice ruolo di autore e conduttore del reality show di punta di Canale 5.

Tv Blog, sempre molto informato sui retroscena televisivi, ha fatto il punto della situazione e svelato i nomi dei sei concorrenti che – contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi – non varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà. Stiamo parlando di:

Rita Dalla Chiesa (giornalista e conduttrice)

Max Felicitas (attore a luci rosse)

Federico Fashion Style (hair stylist)

Guendalina Canessa (imprenditrice ed ex concorrente del GF Nip)

Leonardo Tumiotto (ex nuotatore)

Fiordaliso (cantante)

Ignoti i motivi del mancato ingaggio. Per ora è certo solo che Rita Dalla Chiesa ha preferito declinare l’invito di Alfonso Signorini mentre Guendalina Canessa ha scelto di essere protagonista di Boomerissima, il nuovo format di Alessia Marcuzzi in onda tra qualche mese su Rai Due.

Caso a parte Chadia Rodriguez: la rapper di origini spagnole era data da più parti come prima concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip ma su Instagram ha smentito tutto. Per molti si tratterebbe di un depistaggio per tenere alta la suspance…Sarà davvero così?

Gabriele Parpiglia, uno dei collaboratori più stretti di Alfonso Signorini, ha dato per certi nei giorni scorsi i nomi di Chadia Rodriguez e Pamela Prati.

Sarebbero invece ancora in corso le trattative con Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. Per quest’ultima sarebbe un ritorno nella Casa più spiata d’Italia: è stata già gieffina nella quarta edizione Nip.

Patrizia De Blanck torna al Grande Fratello Vip

Quelli di Pamela Prati e Carolina Marconi potrebbero non essere gli unici ritorni del GF Vip 7. Stando a quanto riporta Dagospia ci sarebbero buone chance di rivedere nel bunker di Cinecittà Patrizia De Blanck.

La contessa peperina ha già preso parte alla trasmissione nel 2020. Questa volta potrebbe giocare in coppia con il caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio, che vanta molti follower su Instagram.

Quando inizia la settima edizione del GF Vip

Il Grande Fratello Vip 2022 doveva iniziare lunedì 19 settembre ma pare sia stata anticipata al 12. Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Lo show dovrebbe durare di nuovo sei mesi.