Antonino Spinalbese ci ricasca e torna a parlare di Belen Rodriguez. Il fatto è che l’ha nominata non per farle una ‘carezza’ bensì per rifilarle una stoccata alquanto discutibile facendo un raffronto con sua sorella, Cecilia, promessa sposa di Ignazio Moser. Lo spezzino si è ben guardato dal nominarla, anche perché pare che lei l’abbia diffidato prima che iniziasse il Grande Fratello Vip 7 (la notizia non è mai stata confermata, ma neppure smentita dai diretti interessati). Nonostante ciò i riferimenti alla modella argentina, fatti nel corso di una chiacchierata con Edoardo Tavassi nella Casa più spiata d’Italia, sono stati più che palesi.

Il dialogo tra l’ex naufrago e l’ex parrucchiere è iniziato in quanto quest’ultimo ha palesato il proprio interesse per Oriana Marzoli, donna che sta catturando le sue attenzioni e che lo stesso Spinalbese vorrebbe conoscere meglio. Il giovane non ha nemmeno escluso che il rapporto con l’iberica possa avere uno sbocco al di fuori della dimora di Cinecittà. Ma cos’è che tanto stuzzica lo spezzino? Cos’è che Oriana ha di diverso rispetto alle altre ragazze che hanno manifestato un particolare interesse nei suoi confronti fino ad ora? Questa la spiegazione dell’ex di Belen:

“Il fatto che ha provato a farmi ingelosire qui dentro secondo me la rende determinata e questo mi piace. Se fuori da qui potrei mettermi davvero con lei? Perché No…sai che lei è pesci. Come segno zodiacale a me piace tanto, pure mia madre è pesci. Se mi piacciono le sudamericane calienti? Tu lo sai che lei è stata fidanzata quattro anni e lui le metteva le corna e lei non lo sapeva, assurdo. Sì, me l’ha raccontato lei”.

Grande Fratello Vip, quel raffronto poco garbato tra Belen e Cecilia

A proposito di sudamericane calienti, non si poteva che finire a parlare di Belen. E infatti è quel che è avvenuto. Ed è proprio a questo punto che Spinalbese si è avventurato in un raffronto tra l’ex compagna nonché madre di sua figlia Luna Marì e la sorella Cecilia. Le dichiarazioni di Antonino sono state captate dal sempre puntuale Biccy:

“Sai a chi assomiglia (Oriana, ndr)? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona… Non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”.

Un’uscita che non è passata inosservata. Paragonare due sorelle e affermare che una è bravissima, lascia presuppore automaticamente che l’altra non lo sia. E pensare che Antonino aveva detto di non voler in alcun modo portare l’argomento Rodriguez all’interno della Casa del GF Vip. “Non la voglio nominare”, aveva sottolineato. A volte però, anche se non si fanno nomi, non vuol dire che di una determinata persona non se ne parli. Le esternazioni dello spezzino erano assolutamente evitabili, come a dire poco garbate.