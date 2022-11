GF Vip, Spinalbese senza filtri: frase sospetta sul padre di Belen

Antonino Spinalbese è tornato a parlare anche questo pomeriggio della sua storica ex Belén Rodriguez, principale motivo per cui ha avuto la fortuna di essere preso come concorrente di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Come riportato da Blogtivvù, il parrucchiere si è aperto con i suoi coinquilini persino più del solito, portando alla luce degli argomenti particolarmente delicati come ad esempio la scelta di riprovare ad avere un figlio dalla modella argentina dopo l’aborto.

Belén Rodriguez, infatti, ha notoriamente avuto un aborto spontaneo nel corso dell’estate 2021. L’attuale presentatrice de Le Iene era rimasta incinta di Antonino Spinalbese “per errore”, per sua stessa confessione infatti la gravidanza non era stata in alcun modo cercata dalla coppia. Tuttavia, dopo solo quattro giorni, il ginecologo aveva dato alla coppia la peggiore delle notizie possibili. Si era trattata di una vera tragedia per la coppia che ai tempi era molto legata: proprio questo drammatico evento, come raccontato dalla stessa Belen a Verissimo, aveva convinto i due a riprovarci. Entrambi, infatti, si erano resi conto di voler diventare genitori, un sogno raggiunto pochi mesi dopo con la nascita della loro primogenita Luna Marì.

Riguardo al momento più buio della sua storia con Belén, Antonino Spinalbese ha rivelato:

“La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia”.

La chiacchiera è stata anche un’occasione per Antonino per tornare su un argomento già noto, ovvero il primo periodo in cui la fiamma della passione è finalmente esplosa. Per lei, Antonino ha dovuto fare una scelta importante, ovvero decidere se continuare a lavorare come parrucchiere o lasciare tutto per amore. Qui le sue dichiarazioni in merito:

“Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia… e torno indietro da lei.”

Antonino Spinalbese parla fra le righe del padre di Belen

Sempre quest’oggi dalla bocca del gieffino è anche uscita un’altra frase che in molti hanno interpretato come una frecciatina al padre di Belén, Gustavo Rodriguez. Spinalbese si è infatti messo a parlare del fatto che il padre di Giaele De Donà, la concorrente con cui si è creata una particolare sintonia, sembra proprio averlo preso in simpatia. Non lo stesso, a quanto pare, si può dire del papà di Belén, perlomeno stando a quello che Antonino Spinalbese ha dichiarato oggi fra le righe. “Però sono piaciuto al padre di Giaele, è la prima volta che succede“ ha dichiarato il parruchiere: parole, queste, che lasciano intendere per l’appunto che Antonino non piacesse poi molto al padre della sua ex argentina.