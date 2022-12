Al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si confrontano nuovamente dopo i vari scontri degli ultimi giorni. Alfonso Signorini inizia la 24esima puntata proprio da un loro scontro e ci aveva visto bene. Infatti, i due Vipponi intrattengono il pubblico di Canale 5 con un confronto molto acceso, durante il quale non se le mandano a dire. E sebbene qualcuno in studio non sia d’accordo con Oriana, la maggior parte dei telespettatori sembra essersi ormai schierata dalla sua parte.

Innanzitutto, Signorini manda in onda una clip che racchiude le accuse che si sono rivolti a vicenda negli ultimi giorni, in particolare dopo l’entrata di Ginevra Lamborghini come ospite speciale della Casa. “È surreale”, commenta subito l’ex di Belen Rodriguez. L’hairstylist ammette di voler avere nel reality dei rapporti con le persone come se fosse fuori. “Se io sto conoscendo una ragazza non vuol dire che io debba sposarmela”, precisa Antonino. Invece, Oriana è certa che Spinalbese abbia trovato una scusa per mettere fine al loro rapporto.

“Sabato scorso hai detto che ti pentivi di avermi conosciuto, ma chi ti senti? Non ti ho mai fatto nulla”, replica ancora la concorrente venezuelana. Oriana Marzoli al GF Vip confessa di non conservare “nessun ricordo bello”. Pensava di essere diventata amica di Antonino, anche perché lui le avrebbe raccontato sotto le coperte molti dettagli della sua vita che le hanno fatto credere che si fidasse di lei.

A un certo punto, Alfonso Signorini ricorda a Spinalbese un’affermazione che fece quando iniziò ad avvicinarsi a Oriana: “Un giorno arriverai a odiarmi”. Questo intervento del conduttore manda in tilt la Marzoli: “Lui sapeva tutto, lo stava calcolando. Grazie!”. L’unica cosa che riesce a dire Antonino in questo caso è che sapeva sin dall’inizio che “se la sarebbe legata al dito e che prima o poi tirasse fuori una sua verità”.

Detto questo, l’hairstylist ammette di non voler rivelare altro: “In quel video ho detto che non mi abbasserò a dire determinate cose e credo di non farlo mai”. Il confronto va avanti ed ecco che si torna a parlare, inevitabilmente, di Belen Rodriguez!

Belen al centro dei litigi di Antonino e Oriana al GF Vip 7

Belen Rodriguez viene spesso citata al Grande Fratello Vip e questo non è un dettaglio inaspettato. Probabilmente la stessa conduttrice argentina, che ha dovuto anche rispondere a delle accuse riguardanti la figlia Luna Marì e Antonino, sapeva che ciò sarebbe accaduto. E proprio per questo Belen potrebbe essersi infuriata per l’arrivo di Spinalbese nella Casa più spiata d’Italia.

Questa estate girava un’indiscrezione, che vedeva la Rodriguez furiosa per la partecipazione di Antonino al reality show. Stasera Alfonso vuole vederci chiaro sulle ultime dichiarazioni di Oriana su Belen: “Cosa ne sai tu?”. La Marzoli appare enigmatica, come se sapesse qualcosa e non volesse parlarne in pubblico:

“No niente. Come ha detto lui, non mi voglio abbassare. Amore mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte. Non mi voglio abbassare, così gli faccio capire che non sono quel tipo di ragazza”

Antonino nega di aver mai detto le parole pronunciate oggi da Oriana ovvero che Belen l’ha ‘mollato’ esattamente come lui avrebbe fatto con lei nella Casa. Il gieffino precisa che non è andata così. I due continuano a scontrarsi e Alfonso Signorini preferisce chiudere qui il discorso. La Marzoli arriva anche a citare Stefano De Martino. In particolare, la venezuelana fa un confronto tra quest’ultimo e Antonino, preferendo il primo.

Infatti, dichiara di aver compreso la decisione di Belen di tornare a fianco di De Martino. “Fermiamoci qui meglio”, dichiara Signorini. “Sì Alfonso, ho più ansia di te, perché potrebbe inventarsi la qualunque”, afferma l’hair stylist. “Non mi far parlare”, continua a provocare Oriana. Il conduttore cambia così discorso e fa notare ad Antonino che da quando è entrata Ginevra è diventato più duro con la Marzoli.

Per difendersi dalle accuse, Spinalbese decide di parlare, rivelando un retroscena su Oriana: “Posso dire una frase leggera? Una è stata ‘baciamoci e non ti fare nessun problema, tanto entreranno quelli nuovi e io ti mollerò'”. Ovviamente la venezuelana smentisce il tutto: “No no, questo ragazzo è un grande. Ora sono una fan, sei un bugiardo”.

Sonia Bruganelli dallo studio commenta questo confronto, scagliandosi contro Oriana.

“Pensavo di aver lasciato Il mondo di Patty a mia figlia. Abbiamo capito Antonino ha sbagliato, ma Oriana ci sta marciando sopra. Il confronto tra Antonino e Stefano è di pessimo gusto”

“Dai amore”, afferma Oriana per cercare di confrontarsi con Sonia, che non la prende bene. “Amore lo dici a tua sorella”, risponde la Bruganelli.