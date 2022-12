Continua a far chiacchierare la liaison (conclusa?) tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la modella e influencer venezuelana ha fatto delle rivelazioni importanti a Ginevra Lamborghini, rientrata nel bunker di Cinecittà come ospite dopo la squalifica di qualche tempo fa per il caso Marco Bellavia.

Oriana Marzoli ha praticamente sparato a zero sull’hair stylist ligure, spifferando alcune confidenze che Antonino Spinalbese le ha fatto sotto le lenzuola. Com’è noto, infatti, il flirt tra i due è sfociato in qualcosa di fisico. Decisamente un fuoco di paglia visto che ora i due sono più lontani che mai.

A Ginevra Lamborghini Oriana Marzoli ha confidato:

“Io non sono una donna che si fa i castelli in aria al primo bacio. Perché non sono fatta così, non mi deve dire che mi sono fatta dei film perché non è la verità. Bugiardo e schifoso, perché fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate. Questo prima del tuo ingresso. Quindi mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no”

La bionda concorrente del Grande Fratello Vip, tra le protagoniste di questa settima edizione, ha poi aggiunto:

“Adesso parlo, mi sono rotta. Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto le coperta mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non ho aperto bocca. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura”

Cosa ha detto Oriana su Belen Rodriguez

Oriana Marzoli ha tirato in ballo Belen Rodriguez, ex fiamma di Antonino Spinalbese, lanciando una frecciatina alla soubrette argentina:

“Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio, che schifo, che vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”

Chissà come reagirà Belen a queste parole di Oriana Marzoli…Non è la prima volta che la Rodriguez viene accusata di aver usato Spinalbese solo per allargare la famiglia. La conduttrice de Le Iene ha però sempre rimarcato che quella con Antonino è stata una storia d’amore intensa, nata da un colpo di fulmine inaspettato.

Poi col tempo Belen e Antonino hanno capito di non avere praticamente nulla in comune e la sorella di Cecilia e Jeremias ha ritrovato la serenità tra le braccia di Stefano De Martino, che ha sposato nel 2013. Di quella liaison tra Belù e Spinalbese resta però il dono più bello: la piccola Luna Marì, immensa gioia per entrambi i genitori.

Grande Fratello Vip: è finita tra Oriana e Antonino

Stando alle affermazioni di Oriana Marzoli, dunque, il rapporto con Antonino Spinalbese è definitivamente archiviato anche se la convivenza tra i due non è ancora finita. Molto probabilmente il giovane lascerà per qualche giorno la Casa più spiata d’Italia per un’operazione (deve rimuovere una ciste) ma poi rientrerà in gioco.

Il reality show andrà avanti fino ad aprile 2023 e difficilmente Oriana e Antonino verranno eliminati presto dal pubblico visto che sono tra i Vipponi più amati e discussi. Insomma, prepariamoci a nuovi colpi di scena…