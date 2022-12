Antonino Spinalbese tra confessioni e critiche. Nelle scorse ore lo spezzino è stato protagonista di una serie di dinamiche al Grande Fratello Vip 7. Chiacchierando con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro è tornato a parlare della figlia Luna Marì e del rapporto che ha con Belen Rodriguez, madre della piccola. Un tempismo perfetto se si considera che giusto martedì 13 dicembre la modella argentina si è esposta su Instagram, rispondendo ad un utente che ipotizzava in modo piuttosto becero che lei non volesse far vedere la piccina al padre. Nulla di vero naturalmente. A conferma di ciò sono appunto arrivate anche le parole di Antonino il quale, poco dopo, è stato pesantemente attaccato da Edoardo Donnamaria (non sul tema figlia ed ex). Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha usato termini durissimi, parlando addirittura di fatti da “denuncia”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese e i rapporti con Belen

“La verità è che tra noi è tutto ok – ha raccontato Antonino riferendosi a Belen -. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina”. E ancora:

“Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500 euro li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto”.

Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria furibondo

Edoardo, nella serata del 13 dicembre, ha avuto uno sfogo fiume contro Spinalbese, pronunciando una serie di frasi durissime. A colloquio con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, dopo aver biasimato pesantemente la fidanzata Antonella (su tale questione si tornerà a breve), ha rivolto ad Antonino frasi da far accapponare la pelle.

“A me come persone non piace per nulla e ci sono cose forti per cui lo dico adesso. Nonostante quello che mi aveva fatto mi ero pure riavvicinato. Poi mi ha sbroccato ancora ed ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti quando sono io che ho subito. Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi. Io non sono fatto cos, non vado in bestia per una cosa sola, ma c’è altro”.

Dopodiché ha ulteriormente affondato il colpo, dicendo che se episodi non meglio specificati fossero capitati al di fuori della Casa più spiata d’Italia avrebbe “o menato o denunciato” l’ex di Belen. Non solo: chiacchierando con Oriana Marzoli le ha detto che Spinalbese l’ha usata solo per finirci a letto:

Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero, non è che mi sfogo, sono molto lucido. Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o je menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto. E lui si attacca al fatto che gli ho detto che è un po**o. Senti Oriana a te non l’avevo mai detto, ma adesso lo dico pure a te. Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo. Poi la cosa della figlia e lui fa ‘ah ecco allora tu non sei sensibile e io mi allontano, non sei la donna per me’. Quello lì voleva solo sc****ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava”.

Edoardo Donnamaria dà della z*** ad Antonella Fiordelisi

Come prima accennato, Edoardo Donnamaria è pure sbroccato con la fidanzata o ex, chissà. La tensione è salita alle stelle dopo che Antonella le ha annunciato che se si fosse di nuovo avvicinato a Oriana, lei avrebbe dirottato parte delle sue attenzioni su Luca Onestini e Spinalbese. Donnamria è andato fuori di sé nel sentire siffatto ragionamento. Così nella notte si è appartato proprio cn Oriana, avendo un fitto scambio di opinioni: