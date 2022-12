Come di consueto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, nella Casa più spiata d’Italia si è respirata un’aria avvelenata. L’entrata di Ginevra Lamborghini ha già messo a dura prova alcuni equilibri. Se da una parte abbiano Antonino Spinalbese felice per il ritorno dell’amica speciale, dall’altra Oriana Marzoli è già sul piede di guerra. La venezuelana teme che il suo rapporto con l’hair stylist possa cambiare e ha paura di vedere degli atteggiamenti tra i ‘Gintonic’ che potrebbero farle male.

Per questo a fine puntata ha preso da parte Antonino dicendogli: “Anche se per te è una cavolata, a me non mi va vederti con lei, mentre vi baciate. Non mi piacerebbe, è normale”. L’ex Di Belen Rodriguez non è stato molto comprensivo e le ha risposto che vuole pensare a se stesso e che se avrà il desiderio di baciare Ginevra lo farà senza limitarsi: “Qualora volessi farlo, non avrò problemi nel farlo. Non sto facendo soffrire nessuno, è come se mi volessi fare del bene. È inutile che io tutte le volte cerchi di pensare sempre agli altri”.

In soccorso di Oriana, a sorpresa, è arrivata Giaele De Donà che ha consigliato alla gieffina come comportarsi con Antonino in questi giorni di convivenza forzata con Ginevra. Prima cosa non deve far vedere che rosica per la situazione. Seconda non deve mettersi in mezzo, tanto da qui a una settimana la Lamborghini sarà solo un ricordo:

“In questi giorni mostrati felice e contenta. Ginevra non è qui per darti fastidio, fregatene. Se fai vedere a lui che stai a rosicare lui farà ricadere la colpa su di te dicendo che con Ginevra alla fine non ha capito cosa prova perché c’eri sempre te nel mezzo. Ti dò un consiglio: non fare vedere che stai rosicando, non dargli questa vittoria. Ci sono passata anche io quando sei arrivata te. Non farti vedere che stai rosicando. Se tu fai vedere che rosichi dai una soddisfazione a lui immensa! Ti ha chiesto se sei arrabbiata? Rispondi di no, digli che stai aspettando i nuovi arrivi. Questo deve essere il tuo nuovo mood”.

Poteva mancare un litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Certo che no e infatti nella notte i due ragazzi si sono trovati nuovamente a discutere. All’influencer non sono piaciuti degli abbracci che il fidanzato ha dato in settimana a Oriana Marzoli che per lei è “una gatta morta” e con la quale ha litigato. Per questo già in puntata la salernitana ha detto che si sarebbe vendicata dando delle attenzioni a Onestini o ad Antonino con il quale Edoardo ha un pessimo rapporto.

Venuto a sapere questa cosa il volto di Forum è sbottato: “Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché do un’abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace. Questa è una mancanza di rispetto. Per il trascorso che hai con Antonino è una mancanza di rispetto. Lo capisci o no? Se tu pensi che valga la pena rovinare il rapporto che abbiamo io e te solo per un abbraccio allora non mi piaci come persona. Se urlo è perché sei una cretina”.

Dal canto suo la Fiordelisi pensa di avere ragione. Non è arretrata di un passo facendo arrabbiare anche i diversi utenti del reality. Ad un certo punto infatti si è messa a prendere in giro il fidanzato facendogli smorfie e linguacce alle spalle e questo non è stato per niente apprezzato.

Arrivano critiche anche da fuori la Casa

Come sempre la puntata del GF Vip è stata molto commentata sui social. Alcuni tweet in particolare non sono passati inosservati. Per esempio quello di Anna Pettinelli, ex prof di Amci, che ha detto la sua sul comportamento di Attilio Romita verso Sarah Altobello. Con il giornalista è stata implacabile nel suo commento così come lo era stata qualche settimana fa con Antonino Spinalbese a cui aveva dato del “narcisista patologico“:

“Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”.

Anche l’ex naufrago Luca Vismara è intervenuto contro la new entry Riccardo Fogli. I due hanno partecipato insieme all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi e in quell’occasione il cantante aveva detto cose pesanti verso l’ex allievo di Amici. Vismara con un tweet ha tenuto a sottolinearle: “Ciao Riccardo, ti auguro un buon GFVIP. Tuo verme, testa di c***o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c**o. Non ce l’ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che ritenevo amica. Mi ha rivolto però parole troppo pesanti (“lo prenderei a calci in c**o”, “deve farsi curare”). Bastava: “Scusa”. Mai fatto. Quindi, lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole”.

Infine è nuovamente intervenuto Stefano Bettarini che ha scritto un commento di fuoco nella pagina ufficiale del Grande Fratello. L’ex calciatore non accetta il rientro nella Casa della Lamborghini che come lui è stata squalificata. Non trova giusta la diversità di trattamento che hanno ricevuto. Lei sempre presente in studio e protagonista del programma, mentre lui fatto sparire dal video: