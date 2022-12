GF Vip, Attilio fatto a pezzi da Sarah Altobello: “Schifo”. Figuraccia

Che immane figuraccia questa sera ha fatto Attilio Romita al Grande Fratello Vip! L’ex giornalista Rai è stato messo alla berlina di fronte a milioni di telespettatori, che hanno assistito (basiti) ad una serie di frasi agghiaccianti da lui pronunciate nei confronti di Sarah Altobello.

Romita e la Altobello, è noto, hanno iniziato nei giorni scorsi a flirtare come due piccioncini, nonostante il giornalista fosse fidanzato fuori dalla casa con Mimma. Fra i due si è creata un’intesa più che sospetta, sfociata persino nelle scorse ore in un bacio a stampo a letto.

Tuttavia, Attilio Romita si sente in qualche modo superiore a livello intellettuale alla “svampita” Sarah Altobello, che in un confessionale ha definito “fru fru”. In confessionale, il gieffino ha spiegato senza troppi giri di parole che la soubrette, per quanto carina, non fa per lui e che quasi si vergognerebbe a portarla a tavola con i suoi amici.

Le parole di Romita in confessionale sono state trasmesse in diretta anche di fronte agli occhi della stessa Sarah. Come è andata a finire? Malissimo, ovviamente! La diretta interessata si è ovviamente risentita e ha definito con l’unica espressione possibile, “schifo”, le parole di Romita.

Romita ha in effetti dato dimostrazione di un neanche malcelato sessismo, senza contare il suo evidente senso di superiorità nei confronti della gieffina. Un approccio pietoso, tanto da scatenare la furia di Edoardo Donnamaria (“Io spero che Mimma sia più schifata da quello che hai detto, da come hai trattato Sarah che dagli atteggimaenti che hai avuto con lei” ha dichiarato) e lo sdegno dello stesso Signorini. Donnamaria, tra l’altro, è rapidamente diventato un idolo del web: dopo il suo sfogo il suo nome è schizzato in vetta ai TT. Qui sotto alcuni dei cinguetii a lui dedicati.

E: "Classista, materialista, sessista, tutte ce le ha, questa roba è quello per cui io combatto nella vita. 'Ste cose non si possono dire perché la gente su ste cose sta male."

Edoardo Donnamaria unico UOMO in quella casa a difesa delle donne e dei diritti dei più umili #gfvip pic.twitter.com/mbgLyX35rB — Mara/shippo i donnalisi che ci stanno stremando (@Mara56113529) December 12, 2022

FIERA DI ESSERE SEMPRE STATA DALLA PARTE GIUSTA. IL FUOCO SE LO MERITA SOLO UNA PERSONA LI DENTRO: EDOARDO DONNAMARIA ????#GFVIP #donnalisi pic.twitter.com/Fdtv43ZgpD — “per me un Donnamaria grazie” ???? (@datemiunnegroni) December 12, 2022

Terminato il blocco, Alfonso Signorini ha voluto ulteriormente girare il coltello nella piaga, sottolineando come l’atteggiamento avuto da Attilio Romita nei confronti di Sarah fosse stato “indifendibile”. Come se non bastasse, tra l’altro, il giornalista si è dovuto sorbire subito dopo anche la lettera della sua Mimma, furiosa per il suo comportamento.

Messo alla gogna, Attilio Romita ha dovuto fare pubblica ammenda. In lacrime, il giornalista è tornato dai colleghi continuando a ripetere quanto fosse stato un “c….one”. Resta ora da capire se Mimma, cornuta e mazziata, deciderà di proseguire con questa relazione quando Romita uscirà dalla casa. Le premesse non sono certo delle migliori.