GF Vip, guai per Attilio Romita: la compagna è pronta a lasciarlo!

Attilio Romita al centro della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver sconfitto il Covid, il giornalista è rientrato in Casa e si è avvicinato ancora di più alla sensuale Sarah Altobello, che fin dal suo ingresso non ha nascosto una certa attrazione nei confronti del 69enne. Una complicità che è aumentata giorno dopo giorno, fino a portare l’ex mezzo busto del Tg 1 a fare pensieri bollenti sulla bella barese. Un comportamento che ha fatto arrabbiare (e giustamente!) Mimma, la compagna di Romita.

La donna, dopo aver condiviso un primo tweet di fuoco su questa vicinanza tra Attilio Romita e Sarah Altobello, ha continuato a sfogarsi su Twitter, ricevendo il pieno sostegno di molti telespettatori del Grande Fratello Vip. Mimma sembrerebbe tra l’altro pronta a mollare il gieffino, senza però alcun confronto pubblico. La compagna di Romina, piuttosto ferita e amareggiata dalla situazione, non avrebbe alcuna voglia di affrontare questa faccenda pubblicamente, davanti a milioni di telespettatori.

I messaggi della compagna di Attilio Romita

“Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui”, ha scritto Mimma su Twitter. “Godeva della mia fiducia incondizionata!”, ha ribadito con maggiore veemenza. Un follower ha provato a dare la colpa agli autori del GF Vip: “Mimma, ma siamo sicuri che non sia un bluff, ordito apposta per movimentare un po’ la puntata?”. “No”, ha risposto la compagna di Attilio Romita.

“Sarebbe stato meglio con un’altra”, ha concluso Mimma, sottolineando così di non avere particolare stima per Sarah Altobello. Come continuerà la vicenda? La dinamica, di sicuro, è assai coinvolgente e difficilmente Alfonso Signorini non ne parlerà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip (in onda anche sabato 10 e 17 dicembre).

Tra l’altro questa situazione non piacerà molto ad Alessia, la figlia che Attilio Romita ha avuto da un matrimonio che poi è finito male. La ragazza si è detta contraria alla partecipazione del padre al reality show di Canale 5 e prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia i due hanno smesso di parlarsi.

Secondo la ragazza il programma Mediaset non è quello più giusto per il padre, che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del giornalismo e della televisione. Nonostante questo Romita ha scelto di non rinunciare alla proposta di Signorini: un modo per vivere una nuova esperienza e soprattutto portare a casa un sostanzioso cachet.