Ebbene sì, alla fine Attilio Romita pare stia cedendo a quella Vippona che è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ammettendo di non essere indifferente al fascino del giornalista. Di chi si sta parlando? Naturalmente proprio di Sarah Altobello! Non è successo nulla fra i due, non per ora almeno, ma c’è stata una confessione di Romita che ha scatenato una pioggia di tweet nella serata di ieri. Lui è di sicuro tra i concorrenti più amati di questa edizione e ieri c’è stata grande ilarità su Twitter quando ha fatto la confessione in questione. Hanno riso tutti o quasi, perché la compagna Mimma non l’ha presa affatto bene. E come darle torto, d’altronde? Come se non bastasse infatti proprio ieri era il suo compleanno!

Sarah ha sempre fatto grandi complimenti ad Attilio in queste settimane. Lui ha sempre ringraziato e si è detto lusingato, ma non aveva mai ammesso alcun pensiero su di lei. Fino a ieri. Mentre era in veranda, infatti, Attilio ha detto che porterebbe Sarah nel van. Il van in questione è quello posto nel cortiletto, dove hanno dormito prima Pamela Prati e dopo Patrizia Rossetti. Un luogo appartato, insomma, dove c’è un solo letto. Queste sono state le sue precise parole:

“Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”

E mentre c’era chi non vede l’ora di vedere questa nuova dinamica con Attilio e Sarah insieme al GF Vip 7, inneggiando a un possibile triangolo che sarebbe più divertente di quello formato da Alex-Soleil-Delia, è spuntato il tweet infuocato della compagna di Attilio Romita. Lui ha sempre parlato di un grande amore fra loro, lei gli ha anche scritto una lettera per ricordargli che lo sta aspettando e che sono forti e uniti più che mai. Ma stanotte Mimma ha quasi lasciato Attilio con un tweet! Sotto al video in cui lui parla di Sarah, infatti, è spuntata la risposta della compagna di Romita. Questa: “Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”.

Non solo, Mimma ha anche cambiato la sua immagine del profilo su Twitter e ne ha scelta una in cui Attilio e Sarah sono vicini. Stamattina ha risposto ad alcuni utenti e ha spiegato di aver scritto la lettera d’amore che aveva inviato al compagno prima di vedere il gioco della bottiglia. Anche in quella occasione non proprio tutto gli era piaciuto. Mimma con la foto profilo di Attilio e Sarah: sembra pronta a un bel confronto in giardino.

Cosa succederà adesso? Premesso che al momento Attilio ha confessato fantasie su Sarah ma non si è spinto oltre né pare intenzionato a farlo, c’è da vedere cosa decideranno gli autori. Mostrare subito questo tweet di Mimma sarebbe cosa buona e giusta, anche dal punto di vista etico e umano. Certo è che mostrandolo subito si spegnerebbe questa dinamica sul nascere. Romita farebbe di sicuro passi indietro anche nel giocare con Sarah. Signorini deciderà allora di conservare questo tweet in attesa di vedere se ci saranno altre rivelazioni del suo Vippone? Staremo a vedere!