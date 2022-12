Belen stronca chi la accusa: “Non fai vedere tua figlia ad Antonino”

Belen Rodriguez finisce sotto accusa sui social network. Alcuni follower chiedono alla conduttrice de Le Iene di mostrare la piccola Luna Marì al padre Antonino Spinalbese, attualmente al Grande Fratello Vip 7. Visto che il gieffino non vede sua figlia da tre mesi, i fan sperano che da parte della showgirl argentina arrivi una sorpresa con protagonista la bambina, di cui lui sente molto la mancanza nella Casa di Cinecittà. Belen non si lascia schiacciare dalle accuse, anzi stronca chi la critica per non aver inviato alcuna foto di Luna Marì ad Antonino.

“Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi 3 mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui”, questo il commento a cui la Rodriguez risponde prontamente. “Nessuno lo ha mai vietato”, questa invece la risposta della conduttrice argentina. Belen fa chiaramente capire di non aver mai negato una sorpresa ad Antonino Spinalbese legata alla figlia Luna Marì, anzi. Da questo si intuisce, dunque, che da parte del reality show condotto da Alfonso Signorini non è arrivata alcuna richiesta.

Qualcun altro fa, intanto, notare che Antonino nella Casa di Cinecittà possiede già una foto della figlia. Ma un altro utente fa presente: “Sarebbe bello fargliela vedere con un videomessaggio, una sorpresa. Insomma una foto in 3 mesi cosa vuoi che sia”. E ancora altri utenti su Instagram scrivono a Belen Rodriguez di permettere a Spinalbese, che ieri ha riaccolto in Casa Ginevra Lamborghini, di vedere Luna Marì.

Tali commenti sono presenti sotto l’ultimo post condiviso dalla Rodriguez sul suo profilo ufficiale. In questo filmato, la conduttrice appare insieme alla figlia Luna Marì: “Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia a uscire”. Belen e la bambina non stanno passando giornate serene, in quanto hanno preso una brutta influenza, quella che da diverse settimane sta bloccando la gente a letto.

Belen e sua figlia appaiono provate per via di questa influenza stagionale. In particolare, la bambina è molto arrossata nella zona sotto il naso e intorno alle labbra. Intanto, la Rodriguez spera di riprendersi in tempo per tornare sul palco de Le Iene, dove dovrà girare l’ultima puntata di questa stagione. “Qua ce la stiamo mettendo tutta”, scrive la conduttrice che sta cercando di riprendersi attraverso una flebo.

Solo qualche giorno fa, Belen Rodriguez ha pubblicato una Storia su Instagram in compagnia di Luna Marì con la televisione sintonizzata su Canale 5, durante la puntata del GF Vip 7 del 5 dicembre scorso. Ha così fatto intendere che sta seguendo, in questi giorni, le vicende dell’ex fidanzato nella Casa più spiata d’Italia.