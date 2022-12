Stasera Belen Rodriguez si è palesemente sintonizzata su Canale 5 per seguire il Grande Fratello Vip e quindi le (dis)avventure del suo ex compagno Antonino Spinalbese. A svelar è stata la stessa modella argentina seppur fra le righe. In serata Belen ha pubblicato una Instagram Stories in compagnia della piccola Luna Marì, con la televisione sintonizzata su Canale 5.

Mentre la bambina giocava felice nel salotto di casa, alle sue spalle venivano trasmesse le immagini di Striscia la Notizia. Il collegamento che emerge è chiaro: se Belen stava guardando il pre-serale di Canale 5 è perché con ogni probabilità sarebbe poi rimasta sintonizzata anche per guardare il programma successivo. Qui uno screen della Stories incriminata.

Quello a cui Belen avrebbe assistito molto presto sarebbe stato un lungo blocco dedicato allo stesso Spinalbese e ai suoi flirt.. In questa fase nello specifico il bel hair stylist sta intrattenendo una relazione molto fisica con Oriana Marzoli, con la quale però litiga un giorno sì e l’altro pure (facendo pace sotto le coperte). Nelle scorse settimane, in realtà, aveva chiaramente fatto il piacione anche con Ginevra Lamborghini, un rapporto che aveva fatto nascere la “ship” dei Gin Tonic. A lungo, inoltre, Antonino Spinalbese ha lanciato segnali contrastanti a Giaele De Donà, che si è evidentemente presa una cotta per lui ma che è già stata dimenticata.

Ma non finisce qui, perché stasera Antonino Spinalbese ha dovuto affrontare anche Edoardo Donnamaria, furioso per gli atteggiamenti del parrucchiere verso la fidanzata Antonella Fiordelisi. Neanche Signorini nei suoi confronti è stato molto gentile, apostrofando alcuni dei suoi comportamenti come “maschilisti”. Edoardo Donnamaria invece è stato ancor più duro, dandogli direttamente del “porco”.

Chissà cosa avrà a questo punto pensato Belen del suo ex, che in effetti ha fatto davvero una pessima figura ma è stato presto “riabilitato”. Nel secondo blocco, Antonino ha incontrato le due sorelle, Lucia e Assunta, che gli hanno ricordato quanto fosse in realtà “un padre meraviglioso”.

C’è anche da dire che la ex di Spinalbese non aveva molta scelta. Questa sera, in tv, la concorrenza del GF Vip non era un granché. Una situazione ben diversa da quando il GF andava in onda in comtemporanea con STEP dell’attuale compagno Stefano De Martino.