Il lunedì sera Belen Rodriguez chi segue in TV? Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 o Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile? A togliere ogni dubbio ai fan ci pensa la stessa conduttrice argentina: ovviamente suo marito. Non si può sapere, chiaramente, se nel corso della settimana Belen segua oppure no il percorso di Antonino, suo ex compagno e padre della sua seconda figlia Luna Marì, nella Casa di Cinecittà. Ma di sicuro il lunedì sera preferisce sostenere Stefano, che per il quarto anno consecutivo si trova al timone del comedy show di successo di Rai 2.

Belen Rodriguez ha infatti condiviso alcune immagini della puntata di Stasera tutto è possibile che sta andando in onda questo lunedì 24 ottobre 2022. Al marito, la conduttrice di Tu Sì Que Vales e de Le Iene ha riservato solo complimenti, dimostrando tutto il suo appoggio.

“Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere ‘quasi sempre’ anche a me! Con Stasera tutto è possibile!”

Stasera, dunque, la showgirl argentina non sta seguendo quanto accade a Spinalbese nella Casa. Di recente la stessa Belen ha assicurato di voler bene ad Antonino e non avere alcun problema con i suoi ex. Quindi pare che il motivo non sia legato a un malumore, anche se questa estate si vociferava che la Rodriguez non fosse particolarmente felice di vedere il padre della sua Luna Marì nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Per ora, inoltre, non sono mai arrivate ufficiali da parte di Belen sul percorso di Antonino. Pertanto, non si sa di preciso cosa ne pensi. In qualunque caso, è chiaro che Belen preferisca sostenere e guardare in TV suo marito Stefano.

Al GF Vip 7 Spinalbese è un volto protagonista nella Casa e anche stasera Alfonso Signorini gli ha dedicato un bel blocco, che però non ha convinto per nulla gran parte del pubblico. In questa circostanza, Antonino ha precisato che non vede la figlia Luna Marì da ben 40 giorni.

Ha sempre palesato, sin dalla prima puntata, il grande amore che nutre nei confronti della bambina, di cui sente molto la mancanza. In queste settimane, come si poteva immaginare, Signorini ha più volte spronato Antonino a parlare di Belen. Ultimamente, il gieffino si è lasciato andare a dichiarazioni positive sulla sua ex compagna.