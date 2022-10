GF Vip 7, Antonino e Ginevra: blocco inutile e proteste (giuste)

Il confronto tra Spinalbese e Lamborghini non convince gran parte del pubblico e Giulia Salemi lo fa notare in diretta

Alfonso Signorini dedica un intero blocco al Grande Fratello Vip 7 a Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Da quando è stata squalificata l’ex gieffina è sempre stata messa al centro della scena nel corso delle varie puntate. E già questo dettaglio crea un certo malumore tra i telespettatori. Come fa notare Giulia Salemi in diretta, c’è una parte del pubblico che tifa per questa ‘coppia’ e c’è un’altra che proprio non ne può più di questa storia. In effetti, c’è da dire che tra loro non è mai nata alcuna storia d’amore all’interno della Casa di Cinecittà e questi confronti per i telespettatori risultano inutili.

Salemi, che in questa settima edizione ha un ruolo inedito nello studio, sottolinea che la fetta più grossa del pubblico è stanca di questi blocchi dedicati a Spinalbese e Ginevra. I telespettatori protestano sui social network e questo è un dettaglio che non può non essere notato da Giulia. Gli utenti di Twitter trovano alquanto inutile insistere su questa storia, che in realtà non è neanche mai iniziata. Anzi, nessuno crede che tra loro ci sia questo particolare interesse. La retromarcia della Lamborghini fa, inoltre, parecchio pensare.

Sui social si parla di una scenetta montata, con tanto di copione, per nulla reale. E c’è addirittura chi ironizza sul fatto che Alex Belli lo scorso anno recitava anche meglio! Antonino stasera al GF Vip 7 viene chiamato in disparte dal resto del gruppo e ha così modo di avere un confronto faccia a faccia con Ginevra. Le parole della Lamborghini non convincono affatto gran parte dei telespettatori.

“Ho avuto bisogno di vederti e, come prima cosa, ti devo chiedere scusa. Perché ho capito, ho frainteso le tue parole e in realtà ho capito. E mi dispiace, ti ho visto in questi giorni un po’ provato. Per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei”

In una delle passate puntate, Ginevra Lamborghini dallo studio aveva fortemente criticato Antonino, accusandolo di averle mancato di rispetto. Spinalbese era apparso deluso da questa inaspettata presa di posizione dell’ex gieffina. In molti avevano ipotizzato che Ginevra stesse semplicemente cavalcando l’onda, andando contro Antonino, che in quel momento era finito sotto accusa per via del suo ‘falso’ avvicinamento ad Antonella Fiordelisi.

Quest’ultima aveva cercato di aprire gli occhi a Spinalbese, dicendosi sicura del fatto che Ginevra non si fosse comportata da amica. “Non mi frega niente, stai bene?”, chiede intanto Antonino rivolgendosi alla Lamborghini durante questa undicesima puntata. L’ex gieffina afferma che sta bene e che vorrebbe raccontargli tante cose positive.

“Quando rimani qua dentro e ti viene detta solo una frase, ti viene un polverone nella testa più che altro. Però se è servito a venir qua lo possiamo rifare un’altra volta”

Dopo aver ascoltato queste parole di Spinalbese, Ginevra dichiara che sta sentendo la sua mancanza fuori dalla Casa di Cinecittà. Intanto, nello studio Sonia Bruganelli ammette che non metterebbe la mano sul fuoco sulla Lamborghini, ma vede Antonino preso.

MI HAI INFANGATA

lei giorni dopo

SO CHE NON MI HAI INFANGATA

ok#gfvip #donnalisi #grandefratellovip — non mi devi parlare (@5261796d6e64200) October 24, 2022

Poteva ripassarlo meglio il copione però #GFVIP #gintonic — La simpatica ilarità del bagaglino (@CrashVisible) October 24, 2022

io vorrei chiedere seriamente ai gintonici come fa a piacervi questa coppia, sono così cringe. C'è più chimica tra amaurys e l'armadio #gfvip — Ale⛈️ (@f1occ0dineve) October 24, 2022

Alfonso non gli può dire le cose belle perche quelle non se le è preparate dai su #gfvip — Loverdose (@battigiulia) October 24, 2022