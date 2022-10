Nuovo appuntamento con la nona puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha scelto di dare inizio alla serata con Pamela Prati. La presenza della showgirl nella Casa di Cinecittà ha riportato inevitabilmente l’attenzione sul famoso Prati-gate, che la vede protagonista con Mark Caltagirone, mai esistito, e non solo. Infatti in questa intricata vicenda sono protagoniste altre persone vicine a Pamela, come la sua ormai ex agente Eliana Michelazzo. Proprio quest’ultima ha rilasciato delle dichiarazioni a Verissimo sabato scorso, il 15 ottobre 2022.

La Prati non era del tutto impreparata. Infatti, Signorini in diretta ha fatto sapere che la gieffina è stata messa al corrente, prima della puntata di stasera, del fatto che avrebbero parlato ancora del Prati-gate. La prima volta che la showgirl ha parlato del caso nella Casa più spiata d’Italia è stata durante la puntata del 10 ottobre scorso. Questa volta, Pamela si è ritrovata ad ascoltare le rivelazioni di Eliana Michelazzo nel salotto di Silvia Toffanin.

Inoltre, la showgirl ha saputo che l’avvocato di uno dei bambini messi in mezzo in questa triste storia, Sebastian, ha assicurato che Pamela non è tra gli indagati. Dallo studio, il legale della Prati ha spiegato nel dettaglio la situazione. “È ancora più sconcertante sentire più campane. La verità sarà lunga”, ha dichiarato in studio Orietta Berti. Sonia Bruganelli invece ha avuto difficoltà a esprimere il suo parere:

“Non credo abbia voluto usare volontariamente i bambini, perché non è la regia. Ma in sei mesi la versione più credibile è che le abbiano consigliato di non andare più a fare ospitate. Sapeva che il tizio era un figurante e ha fatto le foto, per il suo amore? Adesso lei cosa può rispondere? Secondo me il problema non è se lei è complice o vittima. Lei da questa situazione ci ha un po’ anche giovato. Vorrei che lei uscisse da questa storia. Io non mi fido di una che è così diva e cerca così tanto la telecamera”

GF Vip 7, Spinalbese nella bufera: Bruganelli e Lamborghini all’attacco

La puntata di lunedì 17 ottobre 2022 è andata avanti con un confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Tra loro è nata un’amicizia all’interno della Casa, che sembra già naufragata. I due si sono scontrati dopo la scorsa puntata a causa delle nomination. Il tutto avrebbe preso inizio dalla gelosia provata da Edoardo per il rapporto che si stava creando tra Antonino e Antonella Fiordelisi. I due addirittura si sono anche avvicinati attraverso queste discussioni.

La loro vicinanza ha, in realtà, riportato Edoardo tra le braccia di Antonella. Il tutto è stato come un giochetto messo su da Fiordelisi e Antonino per riportare Edoardo sulla vecchia strada. E in effetti Donnamaria si riavvicinato ad Antonella poco dopo. Signorini ha chiesto a questo punto alla gieffina: “Ma invece di fare la gatta morta con Antonino, non sarebbe stato meglio parlare con Edoardo?”.

Ma ad accendere gli animi ci ha pensato Sonia Bruganelli, che dallo studio ha criticato il comportamento di Antonino. “Molto meno, si sente così figo! A 27 anni non è quest’uomo adulto e maturo”. Spinalbese non ha fatto in tempo a rispondere all’opinionista che si è ritrovato di fronte un inaspettato attacco da parte di Ginevra Lamborghini.

“Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto e poco da uomo, questa è una cosa che ti è stata già detto. Te lo dico da amica. Mi collego al discorso che ha fatto Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo”

La giovane Lamborghini in studio non ha concluso qui il suo attacco. Infatti, l’ormai ex gieffina è andata avanti, mettendo le distanze tra lei e Spinalbese.

“Sono rimasta colpita quando ti è scappato che io ho avuto un atteggiamento che non hai affatto apprezzato, ovvero che io mi sono avvicinata a te mentre ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e limpida, riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta nei tuoi confronti. Non abbiamo scambiato effusioni e niente. Voglio capire se il tuo atteggiamento è meglio del mio. Ti trovi bene con Antonella, perché amate i giochini. Edoardo scappa più veloce del tempo”

Antonella Fiordelisi ha cercato di difendersi, così come anche Antonino. Ma il pubblico in studio ha sostenuto con grandi applausi Ginevra.

Carolina Marconi, il dramma legato al tumore

Carolina Marconi ha lottato contro il tumore al seno e stasera ha diffuso un importante messaggio: la battaglia è dura, ma ci può essere l’uscita. “Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere, mai”, ha dichiarato la gieffina commuovendo tutti. Inoltre, ha parlato della sua battaglia per diventare mamma. Purtroppo la chemioterapia ha reso sterile Carolina, che è riuscita a conservare un ovulo.

Sarà per lei complicato realizzare il sogno di diventare mamma, ma non impossibile. Alfonso Signorini le ha fatto notare che c’è la possibilità di adottare, tendendole anche una mano d’aiuto. “Noi ci batteremo con i nostri mezzi affinché questo possa avvenire”, ha assicurato il padrone di casa. Dopo di che, la Marconi ha spiegato dove ha trovato la forza di lottare contro il tumore, mostrandosi sempre con il sorriso.

“Alfonso quel coraggio lo trovi, è una forza che ti viene da sola. Nelle situazioni allucinanti, la forza la trovi”, ha dichiarato. Carolina ha potuto godere del sostegno di suo marito, durante questa terribile battaglia. Alessandro Tulli stasera è approdato nel giardino nella Casa per rivedere la sua amata, a cui ha dato tanti consigli su come proseguire il percorso. Ha sottolineato che Carolina potrebbe avere sbalzi d’umore a causa della cura che sta continuando.

“Non permettere a nessuno di levarti il tuo sorriso, amore. Sei una guerriera. Hai dimostrato di essere una persona forte, cerca di tirare fuori il meglio di te. Io sono qui fuori ad aspettarti sempre”

Signorini ha rassicurato Carolina, affermando che fuori suo marito Alessandro si sta comportando benissimo. L’uomo ha ammesso di sentire molto la mancanza della Marconi. L’incontro tra Carolina e suo marito Alessandro ha commosso proprio tutti, sia dentro che fuori la Casa.

GF Vip 7, parte finale della nona puntata

È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto che Alfonso ha chiuso stasera: il preferito del pubblico è Nikita con il 48% (Antonino 46%, Giaele 6%).

Al centro della scena è finita Nikita Pelizon, la quale ha discusso con Spinalbese e Cristina Quaranta. “Quando qualcuno mi aggredisce questo sorriso c’è, ma per nervosismo”, ha spiegato la gieffina. Nikita ha parlato di nuovo degli anni bui che ha vissuto, durante i quali ha pensato più volte al suicidio. Infatti, Signorini ci ha tenuto a spiegare che a volte dietro a un sorriso c’è la volontà di crearsi uno scudo.

È nata un’accesa discussione tra Nikita e Cristina. Le due hanno iniziato a confrontarsi sulle loro questioni. È uscito fuori che la Pelizon non ha trovato positivi i commenti della Quaranta quando ha ricevuto l’aereo da una persona che l’aspetta fuori. In diretta stasera Nikita ha fatto presente a Cristina che i desideri si realizzano, invogliandola a crederci. Il suo atteggiamento ha scatenato una dura reazione della Quaranta, che ha dato vita a uno sfogo tra urla e lacrime.

“Nikita non mi fare questi discorsi che non hanno senso. Non si realizzano tutti i desideri. Non ci credo, perché non ho nessuno fuori, come ci posso credere. Stai dicendo stro..te. Allora mio fratello è morto di un tumore al cervello due anni fa, ora lo vorrei qui. Come faccio? Io divento matta! Non ce la faccio più! Forse non hai capito che è una scelta non avere nessuno”

Come preferita e immune di questa puntata, Nikita ha scelto di votare Antonino e di mandarlo direttamente al televoto. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti nei giorni scorsi sono: Luca Salatino, Daniele Dal Moro, Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno dato l’immunità rispettivamente a Edoardo e Charlie Gnocchi.

Sono subito dopo iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Antonino, Giaele, Alberto, Cristina, Attilio e George.