GF Vip, Prati-Caltagirone: Pamela fatta a pezzi da Sonia e Orietta

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 torna a parlare della storia di Mark Caltagirone. La showgirl per un certo periodo è stata una delle donne più chiacchierate, in quanto fu protagonista di una storia d’amore assolutamente inventata con un fidanzato inesistente. Alfonso Signorini introduce questa fase della puntata di stasera, lunedì 10 ottobre 2022, parlando della truffa che l’ha vista al centro della scena in televisione con questo presunto fidanzato. Va precisato che la maggior parte dei telespettatori non credono affatto alla versione che stasera riporta la showgirl in televisione.

Il caso Prati – Mark Caltagirone divise l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi è convinto che Pamela da vittima si trasformò in carnefice per sfruttare la vicenda a scopo di lucro e notorietà. Per qualcuno, invece, è stata vittima fino alla fine di questa storia. Ma attenzione, la maggior parte col tempo ha iniziato a credere che fosse d’accordo a portare avanti questa finta love story per stare sul piccolo schermo.

“Ne è uscita con le ossa rotte, non è più apparsa in TV per sua volontà, non ha più ricevuto proposte lavorative. Pesava 37 kg a causa di questa crisi. Parlare con lei di questa storia è molto complicato. Pamela ha una certa reticenza a parlarne, anche con me. Ho cercato di convincerla a essere onesta con il pubblico che si è sentito preso in giro da lei e dalle mancanze di risposte. Facendosi un po’ di male, tornerà a parlare di questa storia”

Così, Signorini porta la vicenda Prati – Caltagirone al GF Vip 7. A questo punto, chiama Pamela nella stanza a Led per parlare direttamente con lei della questione. La gieffina ha modo di raccontare la storia dal suo punto di vista, partendo dalle origini. Pamela parla di “truffatori”, coloro che l’avrebbero trasportata in questa storia, per distruggerla.

Secondo la versione della Prati, il tutto prese inizio durante un suo momento difficile, in cui si sentiva molto fragile. I ‘truffatori’ le avrebbero parlato di questo Mark, che aveva una storia simile alla sua e che la seguiva già sui social network. A questo punto, svela il motivo per cui credeva di non poter mostrare Caltagirone. Questo presunto fidanzato le avrebbe raccontato di essere il figlio di un boss che non poteva farsi vedere, in quanto testimone di giustizia. Racconta di averlo visto in videochiamata due o tre volte.

“È vero facevamo l’amore tutte le sere al telefono. Mi sono fidata di lui e mi sono concessa in tutto. Sì, gli mandavo le foto nuda, lui rispondeva sempre con foto senza il viso. Le due o tre volte che l’ho intravisto, non prendeva mai la connessione. Ho visto sempre un bell’uomo con un bel visto. Sul mio telefono ho gli audio con la sua voce, piangeva con me, mi addormentavo con il telefono sul cuscino. Stavo sempre al tel con lui, aveva una gelosia terribile, mi faceva sempre sentire in colpa. Lo bloccai per dieci giorni, per la sua gelosia”

A questo punto, Signorini confessa di essere anche lui caduto in passato in una truffa su Facebook. Proprio perché era stato lui stesso truffato, aveva cercato di mettere in guardia Pamela, facendole notare che era entrata in “un giro pericoloso”. La Prati non lo ascoltò e racconta oggi di essere stata allontanata da tutti i suoi affetti, comprese le sorelle.

Pamela Prati al GF Vip torna a parlare di Mark Caltagirone, ma non convince

A sconcertare il pubblico è un video, in cui Pamela Prati festeggia a distanza il compleanno di uno dei bambini che questo Mark Caltagirone le aveva assicurato di aver adottato, ovvero Sebastian. Alfonso manda in onda alcuni screenshot di messaggi in cui questo fantomatico fidanzato le parlava del tumore alla gola del piccolo e dell’arrivo di Rebecca, una bambina che aveva perso i suoi genitori in un incidente.

“Sebastian e Rebecca per me esistevano. Sono andata a parlare di loro a Domenica In perché loro mi hanno scritto: ‘Tu non vuoi parlare di noi perché ci chiamano basta..i’. Da piccola mi chiamavano basta..a perché non avevo un padre. Quando ho letto questa frase mi si è gelato il sangue. Io non volevo andare a Domenica In”

Detto ciò, inizia ad accusare i presunti truffatori: “Tutto questo l’hanno fatto per distruggermi”. Racconta che queste persone la avrebbe sbattuto addosso lo sportello di una macchina, le avrebbero preso dei soldi. La storia andò avanti con una foto che lei stessa fece pubblicare per annunciare il suo matrimonio con questo Mark Caltagirone, mostrandosi con l’abito da sposa.

“Non ho ancora idea di chi sia, ma vorrei tanto saperlo. Nel mondo ci sono tante persone che si tolgono la vita per questo, si parla di truffe affettive”, dichiara Pamela Prati. A un certo punto, ci pensò Dagospia ad aprire a tutti gli occhi, annunciano che la storia di Mark Caltagirone era una bufala. “Io non ho mai tradito il mio pubblico, se esisto è grazie a voi”, assicura la showgirl.

Pamela Prati al GF Vip, scontro con Bruganelli e Orietta Berti

Nessuno, però, sui social network appare propenso a credere alla versione della Prati su Mark Caltagirone. E sembra che anche in studio ci sia una certa diffidenza. Sonia Bruganelli sente di non essere nella posizione di poter dire la sua in quanto non possiede una laurea in psicologia. Ciò nonostante, crede che Pamela si si ritrovata dentro questa storia. Non capisce, però, come le sia venuto in mente di posare sola in abito da sposa: “Perché ha fatto la foto da sola se non l’aveva mai visto?”. A infastidire Pamela è, però, il commento di Orietta Berti.

“Questa storia è sconvolgente. La realtà supera di gran lunga la fantasia. Un’ingenuità mai vista. Il mio cuore può dirti sì, sei stata travolta. Però Alfonso ti aveva avvisata, la mia mente dice ancora no. Io penso che la verità non la sapremo mai. Sei intelligente, vivi in questo ambiente…”

L’opinione di Orietta scatena la furia della Prati: “Allora intelligente sei soltanto tu? Vi dovreste vergognare perché siete due donne”. La reazione aggressiva di Pamela tocca particolarmente Sonia, che si lascia subito andare a una risposta che riceve l’applauso dei telespettatori.

“Tu che cosa ne sai? Noi ti diamo il beneficio del dubbio, dovresti ringraziarci, invece di fare questa scena. E no, non si reagisce in questo modo, perdonami. Tutti abbiamo vissuto delle cose sulla nostra pelle ma non ce ne andiamo per mesi in tv per guadagnarci soldi. Non hai guadagnato niente? Andavi gratis per la gloria? Ne hai fatto di spettacolo e uno ha un dubbio, capisci che non è giusta la tua reazione?”

Pamela Prati assicura che mostrerà tutte le sue prove alla Bruganelli. Intanto, in studio è presente l’avvocato della showgirl, la quale spiega che il procedimento sta andando avanti. Nel frattempo, arriva la reazione di Eliana Michelazzo, sua ex agente, anche lei al centro della storia. Su Instagram scrive:

“Non dico nulla però! Buttare me..a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io! Punto. Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu, ciao”

Intanto, nella Casa di Cinecittà Pamela raggiunge i suoi compagni d’avventura e si lascia andare a un pianto liberatorio che non convince affatto il pubblico.

Pamela ….una recita orrenda….storia inventata per guadagnare soldi e visibilità!!!prima di questo teatrino erano anni che nessuno parlava più di Pamela …..#GFvip — Sonia (@Sonia01436065) October 10, 2022

oriettina berti stasera meritandosi la paga ha fatto schizzare pamela e salvato luca grazie #gfvip — Roberta ????☀️ (@roberta5995) October 10, 2022

Il primo caso di pianto senza lacrime e con trucco intatto grande Pamela #gfvip — Effegi01 (@Effegi001) October 10, 2022

https://twitter.com/Meechee89/status/1579605149324292096