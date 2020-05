Eliana Michelazzo contro la Prati dopo Domenica In: “Sciacquati la bocca”

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo punzecchiano Pamela Prati dopo l’intervista a Domenica In: è tornato a tutti gli effetti il Pratigate?

Nella giornata di oggi 17 maggio 2020 è andata in onda l’intervista di Pamela Prati fatta da Mara Venier a Domenica In. La showgirl è tornata in tv dopo l’enorme vicenda mediatica scoppiata l’anno scorso, ovvero il caso del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone. Dopo l’intervista fatta proprio all’interno del medesimo studio, quando la Prati raccontò di aver intrapreso una nuova relazione con l’imprenditore inesistente, tutte le trasmissioni si buttarono a capofitto con indagini televisive per carpire la verità che si celava dietro al matrimonio. Il seguito lo conosciamo. Quindi, ad oggi, la conduttrice veneziana ha invitato Pamela per tornare a parlare dello scandalo che coinvolse lei e le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. E proprio le due donne hanno deciso di intervenire sui social dopo le parole pronunciate poco fa dall’ex star del Bagaglino: “Sono stata plagiata. Dietro c’era il famoso sistema”.

La Michelazzo si scaglia contro la Prati: “Sciacquati la bocca”, poi chiede a Mara di poter replicare

“Allora io capisco tutto, però credetemi, a distanza di un anno sentire ancora queste fesserie mi viene veramente da ridere. Più che altro la cosa che mi fa rabbia è che devi dirla tutta la verità Pamela, perché tu sai benissimo che hai fatto delle foto con uno che non era Mark Caltagirone, chi è quel tipo? Ancora non lo sa nessuno. E poi, quando parli del bambino, a me non arrivavano i messaggi del bambino, i video dove mi diceva ‘Zia vado a fare la chemio’? Li hai letti insieme a me quei messaggi, ero una pazza? Me li mandavo da sola quei video? […]. Quindi anche io ho creduto a questa cosa, come te. Ma quello che ti voglio dire è che tu non puoi fare tutto di un’erba un fascio perché sai benissimo con chi stavi tutte le sere, con chi stavi? Fai mente locale. Adesso hai scritto il libro? Perfetto, se sei felice sono contenta per te, però sciacquati la bocca quando parli di me perché io su tante cose non c’ero”, ha dichiarato poco fa Eliana attraverso alcune storie di Instagram. Non contenta, la donna ha lanciato anche una frecciata nei confronti della Venier. “Quando si fanno dei programmi televisivi c’è il diritto di replica. Perché le persone se non le conosci non puoi giudicare. Non si possono fare trasmissioni solo per una persona, tutte e tre siamo state messe in mezzo a questa situazione. Quindi c’è diritto di replica, ci sono tantissimi presentatori che non lo fanno e questo non va bene”.

Perricciolo: “Quando l’Aicos ti pagava tutto ti mantenevi meglio”

Non è da meno Pamela Perricciolo che, utilizzando anche lei le storie di Instagram per replicare alla Prati, ha commentato: “Grazie plagiata, dopo la tua intervista mi stanno scrivendo tutti come abbiamo fatto a sopportarti… Eh già, me lo chiedo anche io”.