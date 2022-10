Dopo le dichiarazioni di Pamela Prati al Grande Fratello Vip su Mark Caltagirone Eliana Michelazzo è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Il ritorno in tv dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che per tanti anni ha lavorato come agente di diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui la prima donna del Bagaglino.

Il racconto di Eliana Michelazzo a Verissimo

Eliana Michelazzo ha ammesso di sentirsi arrabbiata e delusa per quanto affermato da Pamela Prati nella Casa più spiata d’Italia. Ha spiegato di aver provato a contattare la sua ex assistita, di aver inviato un messaggio ma di essere stata bloccata dalla 63enne, che ha tagliato tutti i ponti dopo lo scandalo del 2019.

Eliana Michelazzo a Verissimo ha dichiarato:

“Io a Mark e ai bambini credevo. Ci parlavo e mi scrivevano. Lui mi dava direttive sul matrimonio. Chi c’era dietro al posto di Mark? La mia idea ce l’ho. In questo giro mediatico c’erano delle persone in più. In studio è arrivata una telefonata da Barbara d’Urso e quello era un uomo. Pamela dice che Mark era un collaboratore di giustizia, ma io non ne sapevo nulla”

La versione dei fatti fornita da Eliana è sempre la stessa

Sostanzialmente Eliana è tornata a sostenere quanto già affermato nelle ultime puntate di Live-Non è la d’Urso nel 2019:

“L’altra persona che lavorava con me (Pamela Perricciolo, detta anche Donna Pamela, ndr) prese confidenza con Pamela e diceva di conoscere questo Caltagirone. Poi la Prati mi disse che lo voleva sposare. Non dubitavo che fosse tutto finto. Poi è uscita una foto di Pamela con un signore con un cappello. Quella paparazzata finta la crearono le due Pamele. E girarono con il loro cellulare tutto. L’altra Pamela accusò Sorge di aver girato tutto. Quando ho visto le foto e la storia Instagram in macchina mi sono detta ‘finalmente c’è una prova’. Pensavo che fosse il vero Mark”

Eliana Michelazzo ha rimarcato che Pamela Prati sapeva che quello non era il vero Mark eppure, a quanto pare, non avrebbe avuto problemi a prestarsi a questa paparazzata. Ha inoltre precisato che la Prati e la Perricciolo trascorrevano molto tempo insieme, tra uscite a cena e bingo. “Io ero solo la manager”, ha puntualizzato.

“Pamela Prati è sempre stata pagata”

Eliana Michelazzo ha sottolineato che Pamela Prati è stata pagata per tutto quello che ha detto e fatto sul caso Mark Caltagirone. I servizi fotografici, l’intervista ai giornali, le ospitate in tv. Avrebbe ricevuto un compenso pure dall’atelier di Firenze dove si era recata per provare l’abito da sposa. Indiscrezione confermata da Silvia Toffanin che ha detto di aver sempre pagato Pamela per tutte le volte che l’ha accolta nel suo salotto.

Pertanto Eliana Michelazzo ha aggiunto:

“Ho capito che era tutto finto a metà percorso. Per me la Prati inizialmente si è fatta incastrare. All’inizio era una truffa e lei vittima.Dopo quando ha visto che la situazione le sfuggiva di mano ha cercato di… Pamela era nel dimenticatoio e questa storia le stava portando notorietà. I bambini sono sacri e su questo non si scherza. Vuoi essere protagonista? Parla del matrimonio, ma lascia stare i bimbi. Perché poi non dice chi è l’uomo della finta paparazzata? Quanti soldi ha preso? Chi era l’uomo della telefonata? Sentirmi dare della truffatrice non mi fa bene! Lei ha distrutto me, che l’ho sempre difesa in tv”

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 17 ottobre Alfonso Signorini farà vedere a Pamela Prati quanto dichiarato da Eliana Michelazzo a Verissimo. Nel bunker di Cinecittà la soubrette ha ribadito più volte di essere solo una vittima dell’intera situazione e di essere stata truffata da altre persone (di cui però non ha mai fatto il nome).