Eliana Michelazzo a ruota libera: Maria De Filippi, Federico, fratelli e Gf Vip

News Eliana Michelazzo, come sta adesso e quali sono i suoi progetti

Eliana Michelazzo è stata intervistata da Lorenzo Amatulli di White radio e ha parlato di vari argomenti, dalla sua edizione di Uomini e Donne fino a un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip accennando brevemente anche a come l’è cambiata la vita dopo lo scandalo che l’ha travolta qualche tempo fa. Eliana ha spiegato di essersi ripresa abbastanza bene dopo che l’agenzia era andata a picco a causa di quanto accaduto. “A distanza di tempo – ha poi aggiunto – ho ricostruito le mie basi. Sono riuscita ad andare avanti. Specialmente nel mondo gay sono stata apprezzata parecchio, mi sono divertita tantissimo. Per me è stato un anno abbastanza impegnativo”. La Michelazzo attualmente è single – “Mi so lasciata cinque mesi fa, forse sei. Sono sola” – e prima che si diffondesse il Covid-19 aveva intenzione di incidere una canzone in spagnolo; adesso invece vive nel limbo, un po’ come tutti, visto che la pandemia ha richiesto interventi drastici da parte delle autorità governative.

Eliana Michelazzo al Gf Vip, la partecipazione e i fratelli adottati

Eliana non rinuncerebbe a un reality show, e al riguardo ha smentito qualsiasi richiesta – che secondo alcuni le avevano fatto – di partecipazione al Grande Fratello. La Michelazzo vi prenderebbe parte perché riuscirebbe a riscattarsi, a venir fuori per quella che è realmente e soprattutto perché avrebbe tanto da dire: “Io – ha raccontato tra le altre cose – ho fratelli adottati, la situazione è abbastanza delicata, potrei trovare fratelli che non ho, che hanno adottato ma che non ho mai visto”. Le sue sarebbero – ha poi aggiunto “lacrime di gioia”. La Michelazzo è senz’altro perfetta per un reality, anche per via della sua storia e di ciò che abbiamo visto in televisione; certo è che dopo quanto accaduto tutto potrebbe essere diventato molto difficile ai fini di un’eventuale selezione.

Uomini e Donne: Eliana, Maria De Filippi e Federico Mastrostefano

Eliana non ha più rapporti con Maria De Filippi e non parteciperebbe al Trono Over. A proposito del suo Trono ha rivelato che avrebbe detto di no a Federico Mastrostefano e che quell’esperienza l’ha fortificata, anche perché lei fu messa fortemente in competizione con Pamela Compagnucci: “Sentivo che lui non mi avrebbe scelto perché l’altra ragazza era entrata dopo di me e da subito la stava portando più in alto di me”. Non si può certo dire insomma che Eliana sia un tipo di persona a cui manchi la parola. Al netto di tutto comunque anche sul trono avrebbe il suo perché.