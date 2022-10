Pamela Prati, lettera dell’ex fidanzato Max: “Chiedimi scusa”

Prima del tanto discusso Mark Caltagirone Pamela Prati ha vissuto delle storie d’amore reali, che hanno riempito la sua vita privata. Tra queste una delle più importanti resta sicuramente quella con il personal trainer e allenatore di football americano Max Bertolani. Quest’ultimo nel 2012 ha anche partecipato all’Isola dei Famosi. I due si sono amati per tre anni, erano sul punto di diventare marito e moglie, ma poi si sono mollati…

La storia tra Pamela Prati e Max Bertolani

Una storia nata in una palestra (la gieffina aveva chiesto all’ex di farle da personal trainer e così la frequentazione è iniziata) e finita tra l’astio e il rancore, tanto che oggi, a distanza di tempo Max Bertolani ha deciso di scrivere una lettera all’ex fiamma Pamela Prati pubblicata sul settimanale Di Più:

“Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse”

Secondo Max Bertolani Pamela Prati l’avrebbe messo in cattiva luce dopo la rottura. Rottura voluta fortemente dallo sportivo, stanco del comportamento della prima donna del Bagaglino. A detta di Bertolani la Prati continuava a rimandare le nozze nonostante una convivenza avviata e un giorno avrebbe addirittura dichiarato ad un giornale di aver sposato Max in gran segreto.

La decisione di Max Bertolani

Un colpo basso per Bertolani, che reputa il matrimonio un sacramento serio e importante, non di certo un gioco. Pertanto avrebbe invitato Palema Prati a impegnarsi sul serio nella loro relazione ma dopo l’ennesimo rifiuto avrebbe preferito fare le valigie e lasciare la casa della 63enne. Mossa che non sarebbe piaciuta alla Prati, che avrebbe deciso di tagliare del tutto i ponti con l’ex fidanzato.

“Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano e mi hai voluto totalmente cancellare dalla tua vita benchè io abbia nel corso degli anni provato a instaurare di nuovo con te un’amicizia”

L’intervento sul caso Mark Caltagirone

Stando alle dichiarazioni di Max Bertolani, l’uomo si sarebbe fatto risentire nel 2019, quando è scoppiato il caso Mark Caltagirone. Il personal trainer ha pubblicamente preso le difese di Pamela Prati ma il suo intervento non sarebbe particolarmente piaciuto alla diretta interessata che avrebbe insultato pesantemente Bertolani via telefono. Pamela avrebbe chiesto a Max di non parlare più di lei. Come reagirà a questa lettera?

Tra l’altro nella missiva non manca un appello di Max Bertolani: