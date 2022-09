Con il ritorno di Pamela Prati in tv torna in auge il caso Mark Caltagirone, lo scandalo del finto fidanzamento che ha fatto scalpore nel 2019. Dopo l’ingresso della soubrette sarda alla settima edizione del Grande Fratello Vip sono apparse su Instagram nuove dichiarazioni di Pamela Perricciolo, ex agente e amica della primadonna del Bagaglino. A detta della manager, conosciuta anche con il nome di Donna Pamela e sparita dai radar negli ultimi anni, la nuova gieffina avrebbe avuto un fidanzato reale nel periodo in cui rilasciava interviste su un fittizio matrimonio e l’affido di due bambini.

La rivelazione di Donna Pamela

Pamela Perricciolo ha confessato sui social network:

“Qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto. Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici. Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”

L’ex agente di Pamela Prati ha inoltre rimarcato di essere stata molto buona, generosa e comprensiva nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip. Una solidarietà che col tempo non sarebbe stata ripagata.

La frecciatina di Pamela Prati

Dello stesso avviso pure Eliana Michelazzo, che dopo la prima puntata del reality show guidato da Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina:

“Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero…Ne vedremo delle belle”

Dopo che è venuta a galla la verità su Mark Caltagirone la società di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, amiche e socie di vecchia data, si è sciolta. Pamela Prati ha preso le distanze dalle due rimarcando in un’intervista a Verissimo di essere stata raggirata e di aver creduto in una persona che non è mai esistita.

Ora Pamela Prati è riapparsa sul piccolo schermo per chiudere una volta per tutte l’affare Mark Caltagirone. L’argomento verrà affrontato da Alfonso Signorini nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip, che andranno in onda ogni settimana col doppio appuntamento del lunedì e giovedì.

Il conduttore e direttore di Chi ha già anticipato che Pamela Prati risponderà a tutte le domande sul caso che ha messo a dura prova la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La soubrette aveva già partecipato al programma di Canale 5 nel 2016, alla prima edizione che ha visto trionfare Alessia Macari. Dopo poche settimane è stata però squalificata per aver aperto di proposito la Porta Rossa durante un momento di rabbia.