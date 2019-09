Eliana Michelazzo: “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone”

Manila Gorio intervista Eliana Michelazzo: news su Pamela Perricciolo e Pamela Prati

Eliana Michelazzo è tornata a parlare della diatriba che la coinvolge da mesi con le ex amiche e socie Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, e Pamela Prati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista ad Esclusivo, il programma sul canale Youtube di Manila Gorio, presentatrice e opinionista di Barbara d’Urso. Eliana ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso, accusando la Perricciolo per i suoi comportamenti. La Michelazzo è pronta a fare pace con la Prati, tanto che le ha anche scritto una lettera, ma la soubrette sarda non ha mai replicato.

Le dichiarazioni di Eliana Michelazzo ad Esclusivo

“Sono sicurissima: dietro di lei ci sono altre persone, anche degli uomini e con le autorità lo appureremo. È come un’associazione, in cui in cambio di alcuni favori chiedeva soldi”, ha assicurato Eliana Michelazzo. “Inizialmente l’aveva fatto con Manuela Arcuri, ma lei non si è fatta fregare, lei è stata capace di distogliersi. Io ero in casa con lei: sono stata un mese in Calabria aspettando Simone, mi ha tolto tutte le serate che avevo per far felice Simone. Ero rimasta con 5 euro in tasca, non avevo lavorato. Sono stata obbligata a stare in casa con lei, non avevo altro”, ha ricordato la 40enne. “Quando non hai un vero nucleo familiare come il mio è facile cadere in questa trappola. Anche se non li vedevo fisicamente ero contenta”, ha poi rimarcato Eliana.

Eliana Michelazzo non vuole perdonare Donna Pamela

Eliana Michelazzo non è disposta a perdonare Pamela Perricciolo. Al contrario è pronta a riappacificarsi con Pamela Prati, alla quale ha scritto una lettera su Di Più. La showgirl non ha però ancora risposto: lo farà a breve? “Nonostante tutto io continuo a rispettarla, perché è una donna più grande di me con alle spalle delle sofferenze”, ha rimarcato Eliana.