Eliana Michelazzo lettera su Di Più per Pamela Prati

Eliana Michelazzo è pronta a fare pace con Pamela Prati. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di scrivere una lettera alla prima donna del Bagaglino. Una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 31 agosto, perché la Prati ha bloccato telefonicamente e sui social network l’ex amica e agente. È successo la scorsa primavera, quando la verità sul matrimonio di Pamela è venuto a galla in seguito a gossip e indiscrezioni. Oggi che lo scandalo è scemato Eliana è intenzionata a riallacciare i rapporti con la showgirl. Soprattutto ora che ha trovato l’amore vero: durante una recente vacanza a Ibiza si è innamorata di Daniele, un fidanzato reale che ha spazzato via i dieci anni vissuti accanto al marito fake Simone Coppi.

Cosa ha scritto Eliana Michelazzo a Pamela Prati

“Pamela, ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose. Dopo momenti davvero difficili, c’è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l’amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta. Perché mi hai allontanato dalla tua vita”, ha scritto Eliana Michelazzo su Di Più. L’ex agente ha sottolineato di essere una vittima, insieme alla Prati, di Pamela Perricciolo. “Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore”, ha ribadito la 40enne.

Eliana Michelazzo è innamorata di Daniele

“Io e Daniele ci frequentiamo da un paio di mesi, lui ha dieci anni meno di me e fa l’imprenditore, mi piacerebbe tanto fartelo conoscere, parlarti di lui. Perché, Pamela, l’amore esiste, la felicità può bussare di nuovo alla nostra porta. Ed è bello che sia un amore concreto, in carne e ossa, non solo qualcuno dietro un monitor. Ora vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te. Non accetto l’idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri”, ha aggiunto Eliana Michelazzo.

Eliana Michelazzo porta in tribunale Donna Pamela

Se Eliana Michelazzo è pronta a fare pace con Pamela Prati, diversa è la situazione con Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. In un’intervista concessa a Novella 2000 Eliana ha ammesso di aver denunciato l’ex amica e convivente. A causa di questo scandalo la Michelazzo non ha più un lavoro e nel corso di questi mesi di inattività ha accumulato una serie di debiti. Nonostante tutto la giovane spera di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo.