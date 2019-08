Eliana Michelazzo ha ritrovato l’amore: la conferma con dolce dedica

Eliana Michelazzo ha ritrovato l’amore: la conferma arriva sui social

L’indiscrezione era uscita solo poche settimane fa ma ora sembra che Eliana Michelazzo voglia venir fuori e gridare al mondo intero di essersi nuovamente innamorata. Una delle protagoniste indiscusse del famosissimo Prati Gate ha superato la sofferenza per la fine di un matrimonio inesistente e si sta godendo gli ultimi stralci dell’estate insieme a questo misterioso fidanzato. A lanciare la notizia, tempo fa, ci aveva pensato la pagina Instagram, VeryInutilPeople. Nel post si gridava all’esclusiva: Eliana Michelazzo paparazzata in compagnia di un ragazzo reale, facendo ironia sulla storia di 10 anni con il virtuale e inesistente Simone Coppi. La Michelazzo era in vacanza in Costa Smeralda ma ha conosciuto questo ragazzo ad Ibiza, circa un mese prima che la notizia uscisse. Ora sembra che non ci siano più dubbi e la dolce dedica che Eliana ha scritto su Instagram ne è la prova.

Eliana Michelazzo di nuovo fidanzata: la dolce dedica per il misterioso compagno

“Non servono parole… basta poco per sentirsi sereni. #attimi #cheriempionoilcuore #tu“, così ha scritto Eliana Michelazzo su Instagram. L’ex agente e amica di Pamela Prati sembra davvero essersi innamorata e questa volta di un uomo vero, come riportava la notizia qualche tempo fa. Nella foto si vedono solo due mani intrecciarsi e non si conosce, ad oggi, l’identità né tanto meno il viso del ragazzo. Sappiamo solo che esiste questa volta e ci auguriamo che Eliana ora sia serena e che costruisca qualcosa di reale con lui. Alla foto sono seguiti tantissimi commenti, tra i quali ci sono quelli di alcuni suoi followers che chiedono di conoscerlo. Chissà se Eliana accetterà la richiesta dei fan?!

Eliana Michelazzo conferma la nuova storia, sui social si scatena l’ironia degli utenti

Come non aspettarsi l’ironia degli utenti dei social alla conferma del nuovo amore di Eliana Michelazzo?! Diciamo la verità, tutti noi la attendevamo. E in effetti, sotto il suo ultimo post, ci sono ancora persone che ricordano alla Michelazzo ciò che ha vissuto, facendo i nomi di Simone Coppi e Mark Caltagirone, ormai conosciutissimi perché passati agli onori della cronaca rosa e non solo. In particolare ad un commento Eliana ha risposto confermando ancora una volta (come se non bastasse) il nuovo amore e la sua esistenza. Un utente le ha scritto: “Esiste sì?“, e lei ha risposto, difendendosi: “Secondo te?“. Dunque non ci sono più dubbi: Eliana Michelazzo ha ritrovato la serenità e la pace accanto ad un uomo che ama molto.