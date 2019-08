Eliana Michelazzo ha trovato finalmente l’amore: l’indiscrezione

Eliana Michelazzo ha trovato l’amore? Ecco chi potrebbe essere il suo nuovo compagno

Dopo lo scandalo Prati – gate che l’ha travolta, Eliana Michelazzo ha ripreso a vivere. Lei che era incastrata in un matrimonio con uno sposo fantasma, finalmente è arrivata alla verità e si è liberata. Eliana infatti, era caduta forse in un tranello, ed era convinta di essere sposata con un certo Simone Coppi. La sua relazione è durata ben 10 anni, dove Eliana era innamoratissima di suo marito ma sofferente perché non poteva incontrarlo e trascorrere con lui il tempo che desiderava. Poi tra l’inverno e la primavera del 2019, è arrivato il colpo. Grazie a Pamela Prati, Eliana Michelazzo si è ritrovata dinnanzi ad un qualcosa che sicuramente non si aspettava. La manager, un tempo anche corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scoperto di aver contratto matrimonio con un fantasma, con un uomo che non è mai esistito. Il colpo è stato forte, un boccone amaro difficile da ingoiare ma piano piano Eliana si sta riprendendo e sta ricominciando.

Eliana Michelazzo, le vacanze ad Ibiza e forse un nuovo amore

Se fosse vera, la notizia sarebbe a dir poco meravigliosa. Come riporta la pagina Instagram VeryInutilPeople.it, Eliana Michelazzo forse ha trovato l’amore. Di lui sappiamo poco, eccetto che si chiama Daniele e che si sono conosciuti ad Ibiza. Ecco che cosa si può leggere sui social: “ESCLUSIVO. Archiviata la storia virtuale di 10 anni con il fantomatico Simone Coppi, Eliana Michelazzo ha finalmente voltato pagina. Lui si chiama Daniele e si sono conosciuti circa un mese fa ad Ibiza, grazie da un amico in comune che Eliana non vedeva proprio da 10 anni (…i casi della vita). Come testimoniano le immagini, oggi sono stati pizzicati insieme in Costa Smeralda sulla spiaggia del Piccolo Pevero. Poco o nulla ci è dato sapere del nuovo compagno della ex agente di Pamela Prati, ma una cosa è certa: esiste”. Daniele inoltre è apparso nelle Instagram stories di Eliana. I due si mostrano insieme in un locale e in auto sembrando in perfetta sintonia. Per ora, però, non possiamo sbilanciarci visto che Eliana Michelazzo non ha ancora confermato nulla.

Eliana Michelazzo e la ‘sbandata’ per Stephan Weller

Dinnanzi alla bellezza di Stephan Weller, il modello svizzero che lei credeva fosse Simone Coppi, Eliana Michelazzo non è rimasta indifferente. Lei stessa ha ammesso di aver un po’ sperato di piacergli poi, però, è rimasta molto delusa dal suo atteggiamento: “Ma lui è tanto bello quanto glaciale, non mi piace come si è comportato. Sapevo che era arrabbiato per essere stato coinvolto a sua insaputa, ma in cinque minuti come facevo a spiegargli? Stavo male e si vedeva ma a lui non importava. Un abbraccio avrebbe potuto darmelo“.