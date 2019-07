Eliana Michelazzo: “Stephan Weiler? Non mi piace come si è comportato”

Eliana Michelazzo ultime news: delusa da Stephen Weiler, il finto Simone Coppi

Eliana Michelazzo è tornata a parlare di Simone Coppi, il finto marito che ha amato per dieci anni solo ed esclusivamente in maniera virtuale. Grazie a Barbara d’Urso, e al suo programma Live-Non è la d’Urso, la romana è riuscita a conoscere Stephan Weiler, il modello svizzero al quale è stata rubata l’identità sui social network. In diretta tv l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scusata più volte con l’ex Mister Svizzera ma in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo non ha nascosto una certa delusione. Delusione avuta per il comportamento pressoché glaciale di Stephan, che era pronto a passare alle vie legali per quanto accaduto.

Le ultime parole di Eliana Michelazzo su Stephan Weiler

“Stephan Weiler? Mi sono detta: “Chissà se magari gli piaccio, sono solo sei mesi che ha la fidanzata”. Ma lui è tanto bello quanto glaciale, non mi piace come si è comportato”, ha ammesso Eliana Michelazzo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Sapevo che era arrabbiato per essere stato coinvolto a sua insaputa, ma in cinque minuti come facevo a spiegargli? Stavo male e si vedeva ma a lui non importava. Un abbraccio avrebbe potuto darmelo”, ha aggiunto la 40enne, che ha interrotto ogni tipo di rapporto con l’ex amiche e socie Pamela Prati e Pamela Perricciolo, detta Donan Pamela.

Eliana Michelazzo sogna un uomo vero e una famiglia

Dopo dieci anni di castità, ora Eliana Michelazzo sogna un uomo in carne ed ossa. Una persona romantica e sognatrice con la quale mettere su famiglia. Riuscirà a trovarlo a Ibiza dove è attualmente in vacanza?