Belen con Stefano a Londra: le ultime parole su Antonino

Belen e Stefano più innamorati che mai. L’ennesima minestra riscaldata si sta rivelando davvero squisita e la Rodriguez e De Martino sono davvero al settimo cielo per questo ricongiungimento avvenuto quasi un anno fa, dopo la rottura tra la soubrette argentina e Antonino Spinalbese. La conduttrice di Tu si que vales e il marito si sono concessi una fuga romantica a Londra.

Un break dagli impegni di lavoro e dai piccoli Santiago e Luna Marì per riscoprirsi come coppia, tra intimità e relax. Belen Rodriguez ha condiviso alcuni momenti del viaggio su Instagram. Prima una gustosa colazione, poi una passeggiata per le vie della capitale inglese e infine un dolce selfie in ascensore.

Sia Belen sia Stefano – che non hanno mai divorziato ufficialmente nonostante la prima rottura sia avvenuta nel 2015 – si sono detti molto felici di questo riavvicinamento. De Martino ha capito finalmente che la Rodriguez è la donna giusta della sua vita e non ha avuto problemi ad accogliere Luna Marì, nata un anno fa dal rapporto tra la showgirl e Spinalbese, attualmente protagonista al Grande Fratello Vip.

A proposito di Antonino di recente la Rodriguez ha rotto il silenzio sul padre di sua figlia. Dopo l’addio la 38enne non ha mai proferito parola sull’ex hair stylist. Raggiunta da Striscia la notizia, che le ha consegnato un nuovo Tapiro d’Oro, Belù ha spiegato che il suo ultimo sfogo su Instagram, quello in cui mandava a quel paese una persona non era rivolto ad Antonino bensì ad un cantante famoso (di cui non ha voluto rivelare l’identità).

Quando Valerio Staffelli ha chiesto con una certa insistenza se ci fossero problemi tra Antonino e Belen la Rodriguez ha risposto molto tranquillamente: “Voglio bene ad Anto, non ho problemi con i miei ex”. Un chiaro riferimento pure a vecchie fiamme quali Marco Borriello, Fabrizio Corona e Andrea Iannone.

Una dichiarazione dolce anche se pare che la sorella di Cecilia e Jeremias abbia diffidato Antonino dal parlare di lei al Grande Fratello Vip. A insinuarlo Cristina Quaranta che, difendendo il coinquilino davanti ad altri concorrenti, ha ricordato che Spinalbese non può rivelare molto di sé per via di alcune questioni delicate.