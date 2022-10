Belen, Tapiro per il vaffa: “Non era per Antonino, ma per un altro”

La frecciatina della Rodriguez sui social network non è passata inosservata e per questo è stata raggiunta da Striscia la notizia

Trentunesimo Tapiro d’Oro per Belen Rodriguez. La soubrette argentina è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia in seguito all’ultimo sfogo su Instagram che tanto ha fatto chiacchierare gli appassionati di gossip. In una storia la moglie di Stefano De Martino ha mandato a quel paese una persona non identificata. Secondo qualcuno l’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, con il quale la relazione non è finita nel migliore dei modi.

Nel tg satirico di Antonio Ricci Belen Rodriguez ha smentito tutto: quelle parole non erano per l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, con il quale i rapporti non sono comunque ottimali, bensì per un’altra persona. “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi: lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto”, ha dichiarato la soubrette senza rivelare l’identità del suo “nemico” dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Il tanto discusso sfogo di Belen

Di seguito lo sfogo integrale di Belen Rodriguez che inizialmente sembrava indirizzato ad Antonino Spinalbese:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”

Sebbene Belen non faccia il nome preciso del destinatario, è chiaro che l’offesa riguarda un cantante. Con 31 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, la Rodriguez è in cima alla classifica dei più attapirati della storia di Striscia la notizia.

La situazione tra Belen e Antonino

L’ultimo sfogo di Belen Rodriguez non era rivolto ad Antonino Spinalbese. La conduttrice de Le Iene continua dunque a non menzionare il suo ex compagno. Da tempo la 38enne non rilascia dichiarazioni pubbliche sull’ex hair stylist: pure nella recente intervista a Verissimo Belù ha snobbato la questione.

I beninformati assicurano che i rapporti tra i due sono piuttosto freddi e distaccati e che la rottura non sarebbe avvenuta nel migliore dei modi. Oggi Antonino Spinalbese è single mentre Belen è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino, che aveva mollato nella primavera 2020 poco prima dell’incontro con il 27enne.

Di recente il conduttore Rai ha condiviso su Instagram alcune storie in cui è impegnato a fare da baby sitter a Luna Marì. L’ex ballerino di Amici ha accolto a braccia aperte la figlia di Belen e Antonino nella sua vita: un gesto che la Rodriguez ha apprezzato molto, come confidato a Verissimo.

Stefano De Martino ha affermato di sentirsi uno zio per la bambina, che è la sorella minore di suo figlio Santiago, che ha nove anni ed è legatissimo ad entrambi i genitori.