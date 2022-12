Si è appena conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la 22° di questa settima edizione: anche stasera i telespettatori hanno assistito a intrighi e avventure degli inquilini della casa, alcuni riusciti, altri non particolarmente. La serata è stata caratterizzata, oltre alle classiche dinamiche interne della casa, anche da due importanti nuovi ingressi: ecco dunque, in breve, tutto quello che è accaduto.

GF Vip, 22°puntata: i momenti salienti

Si è partiti con un confronto piuttosto noioso fra Edoardo Tavassi e Charlie Gnocchi, con quest’ultimo accusato (da più parti) di essere un concorrente “parac…o” che prende posizione un po’ come gira il vento. Si è trattato di un blocco a dire il vero abbastanza inutile, soprattutto rispetto a ciò che è accaduto dopo.

Subito dopo si è parlato di Attilio Romita, reo di aver un po’ sedotto e abbandonato Sarah Altobello, trattata come una pezza da piedi. Non un bel momento per il giornalista, costretto tra l’altro a dover ascoltare una dura lettera dalla compagna Mimma, furiosa per aver fatto la figura della cornuta.

Interessante anche il siparietto legato al rientro di Ginevra Lamborghini e al suo incontro con Spinalbese, che quando ha dovuto scegliere la sua donna nel “pollaio” del GF Vip non ha in realtà avuto dubbi e le ha preferito Giaele, lasciando Alfonso Signorini senza parole.

La puntata, al di là di un paio di blocchi evitabili legati a Nikita e Onestini e alla sorella di Daniele Dal Moro, è stata segnata anche e soprattutto dall’entrata di due nuovi vipponi, il cui arrivo era già stato ampiamente anticipato: si tratta di Milena Miconi e Riccardo Fogli.

L’entrata di Fogli in particolare è stata surreale: l’ex Pooh ha fatto il suo ingresso accompagnato dalla sua chitarra che avrebbe dovuto suonare per i suoi nuovi compagni d’avventura ma che era completamente scordata. La scena, esilarante, la potete recuperare qui sotto.

GF Vip, 22°puntata: nomination ed eliminato (che rientra a sorpresa)

Per questa puntata i due in nomination erano Charlie Gnocchi e Attilio Romita (con una preferenza del 40% rispetto al 60%). Il pubblico ha deciso di mandare a casa Gnocchi, che però a sorpresa è stato riammesso perché nel bussolotto aperto in studio c’era il biglietto di ritorno.

Una scelta quella della produzione vista come una pagliacciata dal pubblico da casa, che su Twitter si è sfogato con messaggi giustamente imbufaliti.

Terminata la serata, conclusasi dopo l’1:30 di notte, sono stati svelati i nomi dei nominati che si giocheranno il loro posto all’interno della casa: si tratta di Attilio, Sarah, Daniele ed Edoardo.

Ecco, per il resto, il dettaglio delle nomination di stasera.

Giaele ha nominato Sara

Luca ha nominato Attilio

George ha nominato Edoardo Tavassi

Sarah ha nominato Attilio

Daniele Dal Moro ha nominato Alberto

Alberto ha nominato Daniele

Edoardo Donnamaria ha nominatio Attilio

Attilio ha nominato Edoardo Donnamaria

Wilma ha votato Attilio

Antonino ha votato Edoardo Donnamaria

Oriana ha votato Attilio

Patrizia Rossetti ha votato Giaele

Luca Onestini ha votato Daniele

Antonella ha votato Micol