Grande Fratello Vip 6 ventiquattresima puntata: preferito e nominati

La nuova puntata del GF Vip 6, in onda nella prima serata del 3 dicembre 2021, è iniziata come sempre da Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso Signorini ha subito chiamato in SuperLed l’ex attore di Centovetrine, con cui ha anticipato brevemente cosa sarebbe accaduto nel corso della serata. Ha scelto di non approfondire sul momento ed è andato avanti con gli scontri avvenuti tra le sorelle Selassié e Katie Ricciarelli. Il comportamento di Lulù e Jessica, che si sono di recente separate da Clarissa, non è piaciuto a molti, in particolare a Manila Nazzaro.

Il tutto ha preso inizio quando è uscito fuori le sorelle Selassié hanno espressamente dichiarato che si dovrebbe fare più spazio ai giovani nel reality show e mandare a casa i più adulti. Non è arrivato il chiarimento, visto che ognuno ha mantenuto la sua posizione. “Siamo fin troppo umili per quello che siamo”, questa è stata invece l’affermazione di Jessica che ha lasciato Alfonso Signorini interdetto.

Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire cosa c’è davvero tra Alex e Soleil. I due si sono lasciati andare a delle ammissioni. In particolare, l’attore si è mostrato propenso al poliamore, mentre lei gli ha regalato un bel due di picche! Intanto, Delia Duran ha scelto di non intervenire. Per quanto riguarda le coppie, Signorini è tornato a parlare di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, dopo l’ultimo bacio. Inaspettatamente, l’ex tronista di Uomini e Donne si è riavvicinata all’imprenditore.

Si è acceso lo scontro in diretta tra Lulù Selassié e Maria Monsé in salotto. Tra loro si è quasi sfiorata la rissa e la reazione di Manuel Bortuzzo ha diviso il pubblico. I concorrenti nella Casa non hanno, in seguito, trattenuto le lacrime per le confessioni fatte da Katia Ricciarelli. Grazie a questa esperienza, è riuscita a ritrovare un motivo per tornare a sognare. Dallo studio, Alfonso non è riuscito a non commuoversi. A Manila Nazzaro è stata, invece, riservata una graditissima sorpresa: in giardino ha incontrato sua mamma.

La 24esima puntata del GF Vip 6 è andata avanti con Soleil, che si è trasformata in una valle di lacrime. Per lei è arrivato un video messaggio da parte dei nonni paterni e la commozione è stata tanta. Subito dopo, Signorini ha deciso di rivelare un gossip alle sorelle Selassié: Clarissa ha chiuso la sua relazione, dunque è attualmente single. Lei stessa in studio ha dichiarato che l’ormai ex fidanzato “non si è comportato bene” e così si sono detti addio.

La fortissima reazione di Lulù della scorsa puntata ha lasciato Bortuzzo senza parole, che ha deciso di allontanarsi definitivamente. A oggi, Manuel crede che fuori dalla Casa, se questi sono gli atteggiamenti della Selassié, non ci potrà essere nulla tra loro. Lulù ha, invece, ammesso di non essere mai stata innamorata di Manuel. Adriana Volpe ci ha tenuto comunque a precisare che l’ex nuotatore è stato spesso molto duro con Lulù.

Chi è il preferito del televoto chiuso stasera? A conquistare il primo posto è stato Gianmaria con il 39%, ecco le altre percentuali: Lulù 27%, Jessica 27% e Patrizia 7%. In quanto ha vinto questo televoto, Antinolfi ha dovuto scegliere chi mandare direttamente al televoto tra le sue tre avversarie e ha fatto il nome di Patrizia Pellegrino.

Sono così iniziate le nomination. Sono stati resi immuni dalla Casa Katia e Manila, mentre Sonia e Adriana hanno rispettivamente scelto Alex e Maria Monsè. Il televoto è stato aperto e vede protagoniste Patrizia, Jessica e Lulù. Quest’ultima ha dato vita a un nuovo sfogo a fine puntata, sempre contro Maria Monsé. I suoi coinquilini sono intervenuti ancora una volta per bloccarla. Dallo studio è intervenuta Clarissa che ha cercato di invogliare la sorella a essere più forte.