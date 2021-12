GF Vip, Lulù indomabile: rissa sfiorata con Monsé, Bortuzzo divide

Nella Casa del Grande Fratello Vip stava per scoppiare una rissa tra Lulù Selassié e Maria Monsé. Inizialmente Alfonso Signorini, durante la 24esima puntata, ha permesso a Jessica e a sua sorella di avere un confronto con Katia Ricciarelli. Nei giorni scorsi, la cantante lirica non ha digerito il fatto che le principesse, compresa Clarissa (eliminata con il televoto lunedì), hanno fatto presente che i più adulti dovrebbero tornare a casa e lasciare spazio ai giovani.

A detta di Katia, dovrebbero essere più umili e curiose di scoprire qualcosa in più della vita di chi è più grande di loro. Ma Lulù si è detta ancora convinta del fatto che nessuno di loro sappia cosa hanno vissuto sebbene siano giovanissime. Con la Ricciarelli non è arrivato il chiarimento e Signorini ha messo il dito nella piaga chiamando in causa Maria Monsé. Tra lei e le sorelle Selassié non corre buon sangue. Non appena l’attrice ha iniziato a dire la sua, mostrandosi completamente schierata con Katia, Lulù ha reagito.

“Ti sei permessa di attaccarmi su una questione delicata”, ha dichiarato furiosa la Selassié. Dall’altra parte, la Monsé ha fatto presente di essere stata chiamata proprio da lei “idiota”. È intervenuta nello scontro, direttamente dallo studio, Clarissa. Quest’ultima non è stata dolcissima: “L’Italia sa, il pubblico vede tutto. E Maria, tu non stai facendo una bella figura”.

La questione si è chiusa così e Signorini ha toccato altri argomenti, per poi tornare alla tensione che c’è tra Lulù e Monsé, come aveva preannunciato. La prima ha addirittura spiato Maria mentre si trovava in confessionale, ascoltando tutto, nei giorni scorsi. Si è accesa così una discussione, durante la quale la giovane Selassié non è riuscita proprio a trattenersi.

Lulù si è alzata affrontando a muso duro la Monsé e gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per fermarla! Urlando, ha accusato l’attrice di non essere rispettosa, in quanto avrebbe ironizzato sulle sue crisi di panico. Nella precedente puntata del GF Vip, la Selassié si è barricata in bagno e non voleva a che sapere di uscire.

Sentendosi attaccata su questo, Lulù ha fatto presente che Maria non dovrebbe prendere in giro chi soffre di crisi di panico. “È una iena”, ha invece urlato la Monsé, sentendosi messa al muro. Ma tra tutti chi si è goduto la scena è stato Manuel Bortuzzo, il quale si è divertito a osservare la scena ridendo e mangiando patatine.

La sua reazione a questa discussione e al comportamento di Lulù ha diviso il web. In molti commentano negativamente il suo atteggiamento, visto che fino a qualche settimana fa aveva un rapporto stretto con la Selassié. C’è chi, invece, si scaglia direttamente contro la principessa. Ed ecco che Signorini ha fatto notare la reazione di Bortuzzo, chiedendogli anche un’opinione.

Manuel è apparso divertito dalla scena, affermando: “Si commentano da sole”. Il giovane gieffino non ha voluto aggiungere altro, mentre ci sono sempre più polemiche per le forti reazioni di Lulù nella Casa di Cinecittà.