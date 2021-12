GF Vip, Sophie e Antinolfi, passione nella notte (video). Lei: “Un disastro”

L’ex tronista e il campano in love: nella notte baci e tenerezze sotto le coperte, Signorini gongola in vista della diretta

Il ‘playboy della mutua’ del Grande Fratello Vip (copyright Katia Ricciarelli) stavolta ha fatto bingo. Dopo tanto ‘lavoro ai fianchi’, Gianmaria Antinolfi è riuscito a far crollare Sophie Codegoni. I due giovani, nella nottata a cavallo tra giovedì e venerdì 2 e 3 dicembre, si sono coricati assieme e, quando le luci si sono spente, si sono lasciati andare a travolgenti baci, puntualmente catturati dalle telecamere ad infrarossi del reality show. Un colpo di scena, se si considera che per parecchi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha rifiutato, spesso con toni durissimi, le avances del campano. Evidentemente, poi, qualcosa si è smosso e…

Ed ecco il bacio. E che bacio! Non si è trattato di una effusione sfuggente, effimera, dettata da un gioco o da una situazione equivoca. C’è stato proprio un gesto passionale, con tanto di movimenti sospetti sotto le coperte. Sophie, dopo che è capitolata, ha fatto una confessione a Lulù Selassié, che era lì vicino, pronunciandosi in questi termini.“Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“, il commento tra il serio e il faceto della Codegoni (qui il video del romantico bacio scattato tra Antinolfi e Codegoni).

Sorride Alfonso Signorini che ora si ritrova tra le mani più materiale da mettere sul fuoco per la diretta. Non c’è dubbio che il caso sarà trattato in prima serata. Restano però parecchi dubbi nei telespettatori. Diversi coloro che sono scettici su quanto accaduto: cosa c’è di autentico? Perché Sophie dopo aver detto peste e corna di Gianmaria si è ricreduta così in fretta? Non è che avessero ragione i cosiddetti ben informati che hanno parlato di love story costruite a tavolino tra Soleil, Belli, Codegoni e Antinolfi prima ancora che iniziasse lo show? Chissà… Chissà…

Nel frattempo nella Casa più spiata d’Italia continua a tenere banco anche il rapporto tra Soleil Sorge ed Alex Belli. Pochi giorni fa c’è stata una poderosa litigata tra i due, rientrata poche ore dopo, quando è arrivata la pace. E soprattutto quando sono giunte parole al miele, con l’attore che è tornato a parlare di innamoramento. La ‘soap opera’ non si è ancora conclusa e sembra che riserverà altri capitoli (non) memorabili.