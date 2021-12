GF Vip, Alex Belli senza freni: “Notte bellissima con Soleil”, il racconto

Alex Belli e Soleil Sorge hanno fatto pace al GF Vip 6 dopo lo scontro di ieri. La serenità è tornata stanotte, a microfoni spenti e sotto le coperte. I due amici artistici e altruisti si sono riappacificati ritrovandosi nello stesso letto come ogni notte da quando sono nella Casa. Condividono infatti il lettone nella Glass Room con gli altri concorrenti e sono lì sin dai primi giorni; non hanno deciso di dormire insieme all’improvviso, insomma. Fatta questa breve premessa, oggi l’attore ha raccontato cosa è successo stanotte con Soleil, anche se non nei minimi dettagli. Il Grande Fratello Vip non è riuscito a captare molto perché non avevano i microfoni, quindi nelle news sul sito si sono limitati a raccontare ciò che hanno ripreso le telecamere.

Lo scontro di ieri è stato acceso, ma nella sera Alex e Soleil a luci spente si sono ritrovati vicini e abbracciati. Hanno bisbigliato qualcosa, si sono guardati negli occhi e si sono lasciati andare l’una nelle braccia dell’altro, che intanto la accarezzava teneramente e la stringeva. Stamattina Alex si è trovato in veranda con Biagio D’Anelli, che gli ha chiesto se avesse risolto con Soleil. L’attore ha risposto così: “Abbiamo fatto una notte bellissima”. Sentendo queste parole, Biagio non è riuscito a trattenere una risata e ha pure aggiunto che “sta iniziando a volare”. Quelle parole, insomma, pronunciate da uomo sposato – seppure non con rito cattolico o civile – e dopo tutto ciò che è successo con Soleil, hanno lasciato di stucco Biagio. E non solo lui, di sicuro. Belli ha proseguito:

“Siamo arrivati insieme a una conclusione. Nel mondo c’è tanto odio, tanta cattiveria. Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando ci odiamo, quando l’essere umano genera sentimenti brutti. Ma quando ci sono sentimenti belli, noi del nostro amore non dobbiamo aver paura”

Secondo Alex, Soleil nei giorni scorsi è stata male perché cercava di trattenere e mandare giù qualcosa. Forse i sentimenti che prova per lui? “Non ti capita di sentirla tua, di baciarla”, ha chiesto ancora Biagio. Alex ha risposto di no, ha continuato a spiegare che per lui è bellissimo celebrare l’amore in tutte le sue forme. Biagio gli ha fatto notare ancora che usa sempre la parola amore, ma per Alex non ci sarebbe nulla di sbagliato: questo prova per Soleil, ma non ci vede nulla di torbido. “Se testimoni quello che hai nel cuore sei libero”, ha aggiunto l’attore.

Alex Belli ha affermato di essere innamorato di Soleil Sorge, nei giorni scorsi e sembrava sincero. Stamattina ha parlato di amore e di una notte bellissima. Dopo mesi il pubblico dovrebbe avere chiaro come l’attore vive i sentimenti, che siano romantici o di amicizia, ed è una visione condivisibile o meno. Tuttavia più Alex e Soleil si spingono in questo rapporto, più i dubbi di chi li guarda da casa aumentano: la maggior parte del pubblico crede che sia tutta una recita. Cosa farà adesso Delia Duran?